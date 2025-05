JJ vincitore Eurovision 2025: Wasted Love è un capolavoro

Si è conclusa così la finale dell’Eurovision 2025 con il trionfo dell’Austria e dell’artista JJ, che con la sua voce incredibile ha conquistato davvero tutto il mondo. Un contro-tenore coi fiocchi che fonde musica classica alla musica pop, in perfetto stile Eurovision. La sua esibizione ha catturato sin da subito il pubblico come poche altre data la complessità della struttura musicale e della tecnica vocale dell’artista, mentre al secondo posto si è classificato Israele a sorpresa di tutti.

Michelle Hunziker oscurata dalla Rai all’Eurovision 2025?/ La dura polemica

La Svezia, invece, si è aggiudicata la medaglia di bronzo arrivando terza in classifica all’Eurovision 2025. L’Austria si è portata a casa la vincita con ben 436 punti, un numero incredibile e sospirato fino all’ultimo dopo una lettura classifica durata quasi un’ora. Il brano che ha vinto è Wasted Love, ballad romantica e commovente che porta il Paese ad aver vinto il suo secondo Eurovision dopo il 2014. Ma come se l’è cavata l’Italia? Andiamo a scoprirlo.

Eurovision 2025, gaffe di Rai 1: Michelle Hunziker canta ma arriva pubblicità/ Il pubblico è incredulo

JJ vincitore Eurovision 2025, ma l’Italia si difende molto bene

Lucio Corsi si è piazzato nella top five, segno che i gusti musicali dell’Europa stanno cambiando e che soprattutto, il pubblico inizia ad apprezzare un nuovo modo di riscoprire il passato, dato che l’artista si rifà al cantautorato italiano di diversi anni fa. Sono stati tanti Paesi che hanno votato per l’Italia, tra questi la Croazia, Georgia, Svizzera, San Marino, Slovenia e Portogallo. Il supporto per il Belpaese è stato incredibile all’Eurovision 2025 e Lucio Corsi ad ogni annuncio positivo era estremamente stupito, forse incredulo di essere riuscito a trasmettere tutta la sua autenticità. Una novità incredibile dato che quando Angelina Mango aveva partecipato all’Eurovision non aveva ottenuto nessun voto dalle giurie nazionali. Se JJ ha vinto portando l’Austria ad essere il prossimo paese ospitante, non c’è stata speranza per Gabry Ponte che invece è arrivato ultimo in classifica. Nessun Paese lo ha votato.

Pagelle Eurovision 2025, finale 17 maggio/ Gabry Ponte flop totale, Big Mama rivelazione, e Lucio Corsi?