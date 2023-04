JK Rowling contro rappresentati irlandesi dell’Eurovision/ “Misogini”: cos’è successo

JK Rowling ha accusato i rappresentati irlandesi all’Eurovision di misoginia. In particolare, la band irlandese Wild Youth avrebbe preso la decisione di separarsi dal proprio direttore creativo “pavoneggiandosi compiaciuti”, dopo che questo aveva pubblicato sui social media alcune esternazioni sulle persone transgender non gradite al gruppo. I Wild Youth hanno dichiarato di aver tagliato tutti i legami con Ian Banham e che non sarebbe più stato “vicino alla nostra squadra” dopo che su Twitter è circolato uno screenshot di un post che sembrava provenire dal suo profilo di marzo. Il frontman Conor O’Donohoe ha affermato di essersi “sentirto male” dopo aver letto le dichiarazioni.

Il post in questione criticava un articolo su Zara Jade, una donna trangender che ha accoltellato il suo compagno. Nel titolo, ci si riferiva a Jade come una “donna”. Mercoledì, la Rowling ha pubblicato un post a difesa di Banham, che ha lavorato con artisti come Lily Allen, Kylie Minogue e Cheryl, lanciando l’hashtag #IStandWithIanBanham. La scrittrice ha dichiarato: “La ri-traumatizzazione delle donne sopravvissute allo stupro, comprese le vittime di quest’uomo, nel vederlo chiamato donna dalla stampa non conta nulla, naturalmente. La cosiddetta gentilezza e inclusività di Wild Youth è una misoginia pavoneggiata e compiaciuta”.

La difesa di JK Rowling

In un altro post, JK Rowling ha scritto: “Per coloro che sono confusi sul motivo per cui Ian Banham è stato licenziato e criticato pubblicamente da Wild Youth, ecco uno dei suoi ‘orribili’ tweet. Il suo crimine è opporsi alla follia di fingere che gli stupratori armati di coltello siano donne se dicono di esserlo. A marzo, Jade è stata incarcerata per nove anni più altri tre anni di licenza dopo essersi dichiarata colpevole di sei reati tra cui falsa detenzione, aggressione e rapina. Jade sta scontando la pena in un carcere maschile”.

La band di Dublino canterà la loro “We Are One” alla Liverpool Arena il mese prossimo durante la prima fase della semifinale. Il gruppo, sui social, ha scritto: “Wild Youth è una band che rappresenta unità e gentilezza. La nostra canzone rappresenta le nostre convinzioni come band. Abbiamo tagliato tutti i legami con Ian Banham e non lo accetteremo nella nostra squadra o nel nostro viaggio all’Eurovision. Siamo così dispiaciuti per chiunque si sia offeso per i suoi commenti”.

