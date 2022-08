JK Rowling salta speciale 20 anni Harry Potter/ Boicottata? “Scelto di non venire…”

La scrittrice J. K. Rowling ha svelato il motivo della sua assenza dalla premiere di ‘Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts’. La creatrice della famosissima saga, infatti, era apparsa soltanto in alcuni spezzoni di interviste di repertorio rilasciate nel 2019 e la sua clamorosa assenza era subito stata notata dagli appassionati presenti alla premiere.

Lo speciale televisivo ‘Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts’ è stato distribuito il 1° gennaio 2022 su HBO Max e trasmesso in streaming anche in Italia. Mentre gli attori della fortunata saga cinematografica si sono incontrati per condividere i loro ricordi legati alle riprese, Rowling è stata “presente” soltanto tramite materiali d’archivio. “Mi è stato chiesto di partecipare. Ho deciso che non volevo farlo. Ho pensato che riguardasse i film più che i libri, giustamente – ha spiegato J. K. Rowling durante un’intervista rilasciata su Virgin Radio UK sabato 27 agosto – Nessuno ha detto: ‘Non farlo’. Mi è stato chiesto di farlo e ho deciso di non farlo”. Sarebbe stata lei stessa a scegliere di ricorrere a materiale precedentemente registrato anziché registrare nuove interviste assieme al cast originale dei film di Harry Potter.

JK Rowling travolta da polemiche e minacce: sempre meno presente in pubblico

L’assenza di J . K. Rowling nello speciale televisivo ‘Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts’ e nella premier del 1° gennaio sarebbe quindi frutto di una decisione della stessa autrice. Rowling è infatti stata travolta da polemiche e da numerose minacce a causa di alcuni Tweet che sono stati giudicati dannosi dalla comunità trans e LGBTQ+. In risposta a quei Tweet, i tre “maghetti” Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint si sono invece schierati rilasciando dichiarazioni a supporto della comunità arcobaleno. Durante le registrazioni dello speciale televisivo, però, le tre star hanno parlato a lungo del lavoro della Rowling e dell’incredibile impatto che la saga di Harry Potter ha avuto sui lettori di tutto il mondo.

L’assenza di J. K. Rowling è stata notata anche alla premier del nuovo film “Animali fantastici: I segreti di Silente”, dove ha partecipato al red carpet ma in cui non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa né ha preso parte alle fotografie ufficiali con il cast dello spin off della saga di Harry Potter. Si è trattato di una delle sue apparizioni pubbliche ormai sempre più rare.











