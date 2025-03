Jo Chiarello, chi è la cantante: “Ho lavorato insieme a Califano”

Tra i protagonisti della puntata odierna di Sabato in diretta troveremo Jo Chiarello, la nota cantante sarà di scena nel programma pomeridiano di Rai1. Un talento chiaro e limpido fin dalle origini, quando in molti definivano Jo Chiarello come una ragazza prodigio, un talento che negli anni ha saputo confermarsi, avvalendosi anche della speciale collaborazione con tanti grandi colleghi:

“Ho conosciuto Califano quando stava in giuria ad un concorso per teenagers, che tra l’altro ho vinto. Mi ha proposto di essere il mio produttore discografico” le parole di Jo Chiarello in una vecchia intervista concessa a Musica361. Una carriera ricca di soddisfazioni, 44 anni fa Jo Chiarello debuttò al Festival di Sanremo, portando in gara la canzone Che brutto affare, firmata proprio dal grande Califano. E su Rai1 oggi arriverà l’occasione per ripercorrere la sua gloriosa carriera, fatta di grandi soddisfazioni e momenti speciali.

Jo Chiarello e l’esplosione del talento: “Non è stato facile”

Gestire il successo iniziale per Jo non è stata certo una passeggiata, visto che esplosione di popolarità a 17 anni non è stata semplice da gestire. E così la cantante si è ritrovata ad affrontare la vita di petto, come ammesso in una intervista rilasciata a Musica361. “Non è stato facile perché comunque ero anche molto giovane, avevo solo diciassette anni. Credo di esserci riuscita”.

A giocare un ruolo fondamentale nella vita di Jo Chiarello sono stati anche i suoi affetti, i cari che l’hanno accompagnata nel percorso: “I miei genitori sicuramente. Loro mi hanno appoggiata sempre in questa mia scelta” le parole della cantante che nel corso della sua fortunata carriera ha avuto modo di collaborare con grandi voci e penne italiane, da Califano ad altri colleghi, anche se il desiderio più grande è sempre stato quello di poter lavorare un giorno con Donatella Rettore.

