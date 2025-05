Negli anni ottanta era un astro nascente della musica italiana, per dieci anni ha scalato le hit parade prima di mettere la carriera professionale in secondo piano. Jo Chiarello, per la prima volta – come da lei sottolineato – ha raccontato a La Volta Buona le ragioni di quel ritiro dalle scene. “Ho avuto un problema di salute serio, una malattia autoimmune che si chiama Lupus; è la prima volta che lo dico… Si può morire di questa patologia, me ne sono accorta perchè ero in Sardegna; era l’89 e avrei dovuto fare Sanremo”.

Un racconto choc quello di Jo Chiarello, inedito per chi si interrogava sulle ragioni del suo ritiro dalle scene e doloroso per lei che lo ha vissuto in prima persona. La cantante ha ripercorso gli albori di quel calvario alle prese con la malattia: “Ero lì in vacanza e mi è uscito un eritema solare e pensavo appunto si trattasse di quello, una dottoressa invece mi disse che era appunto questa malattia; torno a Roma e da lì è iniziato il mio ricovero di 40 giorni. Si tratta di una patologia che ti attacca gli organi, mi hanno presa praticamente per i capelli…”.

Jo Chiarello a La Volta Buona: “Dopo la malattia non potevo più reggere lo stress della carriera, ho scelto…”

Dopo aver debellato la malattia, Jo Chiarello – come raccontato oggi a La Volta Buona – partecipo’ ugualmente all’edizione del 1989 di Sanremo. Un’esperienza che non riuscì a vivere a pieno perchè ancora provata dall’iter farmacologico e ovviamente dal ricovero durato diverse settimane. “Dopo la malattia avevo bisogno di tranquillità, non potevo reggere la fatica… Avevo dei figli molto piccoli, quindi dovevo scegliere tra la famiglia e lo stress della carriera. Decisi così di abbandonare momentaneamente la mia carriera ma la cosa alla fine è durata decisamente un bel po’…”.