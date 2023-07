Jo Lindner, bodybuilder noto come Joesthetics, morto a 30 anni/ Fatale un aneurisma

Jo Lindner, che sul web era diventato uno dei bodybuilder ed influencer più apprezzati con il nome di Joesthetics, è morto venerdì 30 giugno all’età di 30 anni. La sua particolare muscolatura era riuscita, facilmente, ad attirare le attenzioni dei tanti appassionati di bodybuilder, che vedevano in lui una sorta di modello da imitare e a cui ambire. A raccontare la triste dipartita, sicuramente troppo prematura, del bodybuilder Jo Lindner è stato inizialmente un suo collega ed amico, Noel Deyzel, mentre poche ore dopo è arrivata anche la conferma, con la spiegazione delle cause del decesso, da parte della sua compagna, Nicha, nota online come immapeaches.

Jo Lindner: com’è morto il bodybuilder Joesthetics

Joesthetics, nome d’arte di Jo Lindner con cui è diventato famoso online, è, insomma, morto all’età di appena 30 anni. Le cause del decesso sono state chiarite dalla sua compagna, che in un lungo post commemorativo online ha spiegato che “se ne è andato per un aneurisma“. Immediato, ovviamente, il cordoglio da parte dei tantissimi fan, sia suoi che della sua ragazza, che da giovedì non hanno smesso di porgere le loro condoglianze sotto ogni post nei rispettivi account su Instagram.

L’aneurisma che ha colpito Jo Lindner, tuttavia, aveva avuto nei giorni scorsi un importante campanello d’allarme che era stato, purtroppo, ignorato. Pochi giorni fa, ha raccontato ancora Nicha, aveva iniziato a lamentare un dolore intenso al collo, che visto con il senno di poi era, probabilmente, collegato all’ingrossamento di un’arteria. Inoltre, un paio di settimane fa il bodybuilder aveva rivelato per la prima volta di soffrire di una malattia da increspatura muscolare che rende i muscoli particolarmente sensibili al movimento o alle grandi pressioni. Lo stesso Jo Lindner aveva confessato, in un video, di nutrire la “grande preoccupazione” che la malattia colpisse anche il suo cuore, dato che “è un muscolo”.

