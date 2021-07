Jo Squillo al Grande Fratello Vip 6?/ “In trattative anche Amedeo Goria e Monsè”

Continuano le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la voce secondo la quale Alfonso Signorini è quasi riuscito ad assicurarsi nel cast la cantante Anna Oxa, Candela per Dagospia svela il nome di un’altra concorrente che pare sia ormai confermata: Jo Squillo. “L’iconica Jo sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip a settembre su Canale 5.”, si legge nell’annuncio del celebre portale. Ma non è l’unico nome delle ultime ore, perché la fonte svela che “Sarebbero in stato avanzato le trattative per Amedeo Goria (ex moglie e figlia avevano partecipato all’ultima edizione), in piedi l’ipotesi Maria Monsè.”, si legge ancora. Sarebbe invece quasi saltata la possibile partecipazione di Walter Zenga, che abbiamo già visto nella Casa nella scorsa edizione per una sorpresa al figlio Andrea.

Grande Fratello Vip 6, tra indiscrezioni e (quasi) conferme

Intanto è sempre Dagospia che ha svelato quelli che sarebbero i primi cinque nomi confermati della prossima edizione del Grande Fratello Vip. “I primi cinque concorrenti ‘certi’ della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez”, si legge. Bisognerà attendere le prossime settimane per le prime conferme direttamente dai canality del reality di Canale 5.

