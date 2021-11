Jo Squillo/ Calcio alla testa da Carmen Russo: incidente alla festa di Halloween

La lite tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip non si è spenta del tutto e qualche strascico ancora è rimasto. La Ricciarelli non condivide il pensiero della gieffina che la considera scorretta: “Finiamola con questa storia (…) Io non sono né regina né primadonna”. La dj è arrabbiata con alcuni inquilini che pur vedendo come realmente stanno le cose, non si espongono più di tanto per non farsi giudicare male dagli altri e finire in nomination. In settimana un drone atterrato nel giardino della Casa ha lasciato un messaggio. Il contenuto del comunicato è stato svelato nella puntata di venerdì scorso: Jo ha fatto un incontro inaspettato. E’ venuta a trovarla la sua figlioccia Michelle nonché la mittente del messaggio. La cantante per l’emozione non è riuscita a trattenere le lacrime. “Tu devi mantenere la tua identità (…) Tu sei la persona più vera che io conosca”, ha detto la ragazza e poi ha proseguito con un fiume di parole, mettendo al corrente Jo dell’affossamento del ddl Zan.

Nei giorni scorsi Jo Squillo in Confessionale ha ricordato con molto dolore i suoi genitori che sono venuti a mancare nel 2019 a un mese di distanza l’uno dall’altro. Una sofferenza che ancora oggi la cantante non riesce ad assopire, è stata una tragedia che l’ha messa a dura prova e che ancora oggi non è riuscita a capacitarsi del lutto che l’ha colpita. Jo è convinta che nella Casa c’è poca sincerità. Tutti fanno finta di esserle amici solo per non essere nominati. Lo sberleffo da parte della cantante lirica l’ha sentito, ma l’ipocrisia degli inquilini ha messo tutto a tacere: “Il gioco qui è non farsi votare. Per non farsi votare devi raccontare armonia e dolcezza. Amore, amore, amore e poi ti votano. Ho chiesto un pochino più di franchezza”.

Jo Squillo e l’incidente durante il party di Halloween

Jo Squillo, delusa dal comportamento di qualche inquilino, ha dato dell’ipocrita a chi sa ma non vuole parlare. Alex Belli, tirato in ballo ha replicato di non sentirsi un ipocrita ma ad esserlo pensa che sia Jo che non dice mai quello che pensa realmente. Soleil si è schierata dalla parte di Katia, mentre Davide Silvestri ha dato ragione ad entrambe. Il pubblico appoggia la cantante per le sue battaglie che porta in campo ma al tempo stesso sostiene che rispetto alle dinamiche della Casa sia poco schietta: è arrivato il momento di esporsi di più e mettere da parte le parole per passare ai fatti.

A proposito di fatti, nelle ultime ore proprio Jo è stata la protagonista di uno spiacevole incidente di percorso. Proprio durante la serata di Halloween, i Vipponi hanno alzato lievemente il gomito e proprio durante un ballo con protagonista Carmen Russo ed altri inquilini, la Squillo è stata travolta da un calcio alla testa sferratole involontariamente dalla ballerina. Mentre Jo si muoveva a son di musica, ignara di ciò che stava accadendo attorno a lei, Alex Belli avrebbe realizzato una presa di danza insieme a Carmen ma proprio durante la mossa sarebbe partito un calcio dietro la nuca. Un colpo non indifferente per la dj che si è prontamente messa la mano alla testa per attutire il dolore. Nessuna lite tra le due donne: i festeggiamenti sono proseguito poco dopo come se nulla fosse.

