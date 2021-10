Jo Squillo/ Chiarimento con Soleil Sorge? Il web la smaschera…

Jo Squillo e Soleil amicizia ritrovata o strategia?

Nelle ultime ore Jo Squillo ha tentato un chiarimento con Soleil Sorge dopo i passati giorni di altissima tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Le due donne nella serata di ieri si sono ritrovate in giardino e proprio rivolgendosi all’influencer la cantante le ha detto ciò che pensa di lei: “Sei molto intelligente ed ironica… molto intelligente ed ironica”, ha ribadito guardandola dritta negli occhi. Soleil ha quindi replicato asserendo: “Ma sono anche fragile”. Proprio sulla loro reciproca fragilità le due donne si sono trovate in accordo sancendo così una momentanea tregua.

Nel corso del loro scambio di vedute su quanto accaduto nei giorni scorsi e sulle accuse di razzismo rivolte alla Sorge, proprio quest’ultima ha ammesso di essersi sentita molto giudicata da Jo Squillo, esprimendo la grande amarezza per questo. “Ma no, non sono una persona che giudica”, ha replicato la cantante.

Molti utenti del web tuttavia non hanno apprezzato particolarmente l’uscita della Squillo ricordando una delle frasi dette nel momento di alta tensione. Jo infatti si sarebbe lasciata scappare una dichiarazione infelice sul conto di Soleil: “Punirla? Se non ci penseranno loro lo faremo noi”. Le due Vippone riusciranno a convivere in modo sereno?

Jo Squillo, tra musica e sensibilizzazione alle donne di Kabul

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Jo Squillo ha deciso di concedersi una sauna con alcuni inquilini e dedicare un momento di relax per scaricare le tensioni accumulate nella Casa per via dello scontro con Soleil Sorge. Qui ha piacevolmente ricordato con Alex Belli e Samy i suoi trascorsi da cantante.

L’artista ha ricordato alcuni eventi ai quali ha preso parte e parlato di alcuni suoi brani come “Avventurieri”: “Dopo che ho fatto il punk, nell’82-83… era una canzone epica!”, ha commentato Jo intonando il brano alla presenza dei suoi amici che la ascoltavano con grande interesse ed un pizzico di nostalgia. In precedenza aveva invece sensibilizzato su un tema molto importante, omaggiando le donne di Kabul. Per l’occasione i Vipponi si erano vestiti tutti di bianco. La sua presenza nella Casa, dunque, continua ad essere di ispirazione per molti suoi inquilini.

