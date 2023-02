Jo Squillo: “Con Sabrina Salerno facemmo storia a Sanremo”/ “16 mln di spettatori!”

Jo Squillo, ospite di “Storie Italiane” su Rai Uno, in collegamento audiovisivo, ha parlato del Festival di Sanremo 2023. La cantante ha ricordato la sua storica esibizione con Sabrina Salerno sul palco più ambìto del Belpaese con il brano “Siamo donne”: “Quel pezzo aveva fatto il record d’ascolto con 16 milioni di telespettatori, quindi fu un momento molto bello! Con una canzone, in un attimo, si è dato voce a tutto ciò che le donne avevano da tempo nella propria anima. È una canzone che ancora oggi cantano tutte le donne, anche le giovani”.

Jo Squillo: "Sanremo è stata la mia seconda vita"/ "Ma Amadeus non mi vuole"

JO SQUILLO: “MI SONO PIACIUTI MOLTISSIMO I COMA_COSE E PAOLA & CHIARA”

Nel prosieguo della diretta televisiva di “Storie Italiane”, Jo Squillo ha asserito che, per chi partecipa al Festival di Sanremo 2023, “è un attimo farsi dare del boomer! Il rischio della modernità o della classicità l’hanno corso anche i più giovani, alcuni dei quali sono tornati un po’ indietro nel tempo anche con i loro outfit. Volevo complimentarmi con i Coma_Cose, per la canzone, ma anche per la scelta degli abiti. Inoltre, mi sono piaciute moltissimo Paola & Chiara, che hanno portato lo spettacolo con i ballerini sul palco del teatro Ariston. Inoltre, è stata molto brava anche Madame”.

LEGGI ANCHE:

Gianni Muciaccia, marito Jo Squillo/ Più di 40 anni d'amore, perchè non hanno figli?Jo Squillo: "Mi sono salvata dall'anoressia"/ "Dovevo essere sempre bella e in forma. Ho rischiato, poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA