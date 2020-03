Jo Squillo, dj set su Instagram/ Video, anche Fedez e Simona Ventura partecipano

Giovanna Coletti, in arte Jo Squillo: in queste ultime ore il nome della cantante e conduttrice tv è sulla bocca di tante persone. Il motivo? Una diretta Instagram che ha organizzato da casa, un altro degli eventi social che in questi giorni di isolamento causa Coronavirus vedono protagonisti personaggi famosi. La Squillo ha deciso di organizzare un dj set “privato” ma, ovviamente, aperto ai follower: non la prima volta, ma quello di sabato 28 marzo ha riscosso enorme successo. Almeno 20 mila persone si sono collegate per assistere all’esibizione, tra queste anche tanti vip che non hanno mancato di interagire. Vale la pena specificare che nel corso di una diretta Instagram è possibile commentare “live”, con l’utente che ha organizzato che può rispondere. E’ stato così dunque che parecchi personaggi sono intervenuti a partire dalle 22 (Jo Squillo aveva pubblicizzato l’evento).

JO SQUILLO, DJ SET SU INSTAGRAM

Jo Squillo ha organizzato tutto: console, manichini con paillettes, un vero ambiente da discoteca per il suo dj set. A collegarsi sono stati tra gli altri Fedez, Elisabetta Gregoraci, Paola Iezzi, Francesco Facchinetti e Alessandra Amoroso, ma anche Giulia Salemi che ha chiesto una nuova partecipazione a Sanremo. La Squillo era salita agli onori delle cronache nel 1991, quando al Teatro Ariston aveva cantato Siamo Donne in coppia con Sabrina Salerno. Canzone che aveva riscosso un enorme successo, e che anche sabato sera è stata la canzone accolta più favorevolmente. Simona Ventura, collegatasi lei pure a Instagram per seguire il dj set improvvisato, ha chiesto – non senza ironia – se questa esibizione preannunciasse un tour; la diretta Instagram di Jo Squillo è stata seguitissima riscuotendo enorme successo, ed è solo una delle tante iniziative che i personaggi pubblici di vari ambiti – dalla musica allo sport allo spettacolo in genere – stanno organizzando in questi giorni di quarantena e Coronavirus, sperando di fornire una distrazione al loro pubblico e, chiaramente, di distrarsi loro stessi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo) in data: 28 Mar 2020 alle ore 4:11 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA