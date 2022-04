Jo Squillo duetto choc con le Princess Selassié/ “Andiamo a Sanremo…”

Lulù, Clarissa e Jessica Selassié pronte per il debutto a Sanremo 2022? La proposta di Jo Squillo

Hanno appassionato il pubblico di Canale 5 prendendo parte al gioco del Grande fratello vip prima in trio e poi da concorrenti singole e in queste ore le sorelle Clarissa, Lulù e Jessica Selassié fanno parlare di sé per un loro possibile debutto al Festival di Sanremo 2023 che verrà condotto da Amadeus. A lanciare l’anticipazione tv bomba sul possibile duo che potrebbe confermarsi alla kermesse sulla canzone italiana è l’ex Grande fratello vip 6, Jo Squillo, in una diretta condivisa via Instagram con le ex coinquiline vip nella Casa del Gf vip 6, già virale nel web: “Dovevamo andare al Coachella ragazze! Promessa: l’anno prossimo ci andremo, ce lo siamo perso quest’anno. L’anno prossimo io ho anche un altro programma: andiamo, con un vostro pezzo, a Sanremo! Cominciamo a lavorare?“. Che il duetto con la Squillo, che vanta lo storico due con Sabrina Salerno a Sanremo 1991- sulle note di Siamo donne, rappresenti il nuovo progetto in cantiere per le princess?

Lulù, Clarissa, Jessica Selassié verso Sanremo 2022? Spunta la possibile partecipazione a Tale e quale show

In replica alla proposta avanzata in diretta su Instagram da Jo Squillo, su una possibile partecipazione in duo a Sanremo 2023, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié si palesano disposte ad un debutto in un quartetto sanremese nell’industria musicale. E per le princess etiopi Sanremo non sarebbe l’unico possibile progetto musicale in cantiere per loro. Questo dal momento che, a quanto pare, le tre ex Grande fratello vip 6 potrebbero debuttare come concorrenti imitatrice a Tale e quale show 2022-2023, condotto da Carlo Conti. Insomma, in un caso o nell’altro -tra le possibili nuove presenze tv delle principesse- le etiopi potrebbero diventare protagoniste di un cambio di rotta dalle reti Mediaset alla Rai, dal momento che Tale e quale show e Sanremo sono format della tv di Stato. Staremo, quindi, a vedere quali sorti attenderanno le principesse.

