Jo Squillo e il burqa al GF VIP, polemica social/ “Gesto fuori luogo, irrispettosa”

Jo Squillo e il burqa: il suo gesto al Grande Fratello Vip crea polemica sui social (e non solo). In apertura di puntata la cantante ed attivista ha deciso di presentarsi in diretta con tanto di burka. “Alfonso anche in un momento di gioia e leggerezza non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul. Ma come fanno a vivere così? Nel massimo rispetto di chi lo indossa, questo è un segnalo che dobbiamo dare . Non basta soltanto parlarne, ma fare delle azioni di solidarietà” – sono le parole della Squillo che ha voluto fare un gesto a favore delle donne afghane. Purtroppo sul web la maggior parte del popolo social non ha gradito la cosa, anzi ha attaccato anche duramente la ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Perché Jo Squillo indossa il burqa al Grande Fratello Vip?/ "Per le sorelle di Kabul"

Tantissimi i commenti negativi che si sono mossi contro la cantante e conduttrice. “Jo Squillo con il niqab è soltanto fuori luogo, non è una regina, non è un’icona, è solo irrispettosa e non è altro che un gesto autocelebrativo, volto a esaltare la sua persona e di certo non a sostenere una causa” è uno dei commenti più forti.

Jo Squillo delude al Grande Fratello Vip 2021/ Ma il web tifa per lei...

Jo Squillo e il burqa al Grande Fratello Vip 2021: “esibizionista e ridicola”

Jo Squillo ha voluto smuovere le coscienze indossando il burqa al Grande Fratello Vip 2021, ma il suo gesto è stato frainteso e fortemente bocciato sui social. “Ma che senso ha avuto questo gesto se la frase dopo è “come fanno a tenere sta cosa??” Boh senza parole” – ha scritto una utente a cui ha fatto eco un altro utente che ha sottolineato anche l’ingresso della scorsa settimana con tanto di bandiera LGBT. P

“Fuori luogo tutto ciò per fare parlare di lei e non di sicuro per sensibilità” – ha scritto un utente, mentre un altro ha giudicato il gesto del burqa come una pagliacciata fuori luogo, ma c’è anche chi l’ha definita come una “ridicola esibizionista”. Tra i tanti commenti sui social c’è anche uno che ha citato una frase di Alfonso Signorini: “irrispettosa. Addirittura Alfonzo nel dire:si ma ora togliti sta cosa che cosi non riesco a guardarti ed interagire”.

JO SQUILLO NIENTE BURQA AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Bandiera arcobaleno e un appello

