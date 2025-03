Jo Squillo e Sabrina Salerno, da Siamo donne alla grande amicizia

Jo Squillo è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio, giovedì 27 marzo 2025, su Rai 1; nel salotto di Caterina Balivo la cantante ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera, segnata dal grande successo nella musica e dall’exploit nel 1991 grazie a Siamo donne. Il brano, diventato un simbolo del suo repertorio artistico, l’ha vista collaborare al fianco di Sabrina Salerno con cui ha costituito un iconico duo.

Jo Squillo: la dieta vegana, il marito Gianni Muciaccia, la morte dei genitori/ "Rimane una ferita aperta..."

In quell’anno, infatti, la coppia portò in gara il brano al Festival di Sanremo; nonostante un non eccellente piazzamento in classifica, la hit riscosse un notevole successo di pubblico e di vendite diventando uno dei principali tormentoni del 1991. Le due cantanti hanno da quel momento costruito non solo una collaborazione artistica ma anche un profondo rapporto di amicizia, spesso minato dai chiacchiericci della cronaca rosa che più volte hanno ipotizzato presunte litigate nel duo.

Chi è Michelle Masullo, figlia "elettiva" di Jo Squillo/ Un rapporto d'oro: "Ci siamo unite in modo speciale"

Jo Squillo e Sabrina Salerno, le voci di lite smentite: cosa accadde nel 2020

Nel 2020, in particolare, si vociferò di una presunta lite tra Jo Squillo e Sabrina Salerno in occasione del Festival di Sanremo di quell’anno. All’epoca Amadeus selezionò la Salerno come una delle sue co-conduttrici sul palco dell’Ariston e, in merito, emersero rumors e voci legate a un presunto malumore della Squillo, che avrebbe manifestato delusione per l’esclusione. La stessa Salerno bollò la notizia come fake news a Storie Italiane: “I soliti titoli. L’ho sentita, abbiamo parlato al telefono e mi ha detto: ‘Sabri, prendi le distanze da quel titolo perché non l’ho detto’“.

Sabrina Salerno/ "La malattia? Ho avuto tanta paura, ti accompagna come una cosa orribile"

A smentire categoricamente la lite fu anche Jo Squillo, sempre a Storie Italiane: “È il solito vecchio gioco. Già nel 1991, quando avevamo fatto Siamo donne, non vedevano l’ora che succedesse qualcosa. La polemica e lo scontro tra due donne funziona, quindi è quello che hanno cercato di fare da allora ad adesso: ancora cercano di metterci l’una contro l’altra ma non ci riescono! Io dissi delle cose, ma quella frase non viene fuori dal mio carattere e dal mio pensiero“.