Jo Squillo/ Finita l’amicizia con Soleil Sorge? Piega inaspettata al GF Vip

Jo Squillo è da poco entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ancora non ha interagito con tutti i concorrenti, per esempio con Nicola Pisu. Invece ha subito dimostrato di avere una grande intesa con Sophie Codegoni e Soleil Sorge che considera affettuosamente le sue “sorelline”. Anche se nelle ultime ore il rapporto con Soleil ha subito una piega inaspettata. Jo Squillo sorprende con le sue dichiarazioni e usa il GF per mandare messaggi importanti come l’appello di solidarietà che ha rivolto alle donne di Kabul. Per questo si è presentata davanti alle telecamere indossando un burka.

Jo Squillo/ Chiarimento con Soleil Sorge? Il web la smaschera...

C’è chi si diverte a canzonare Jo e uno di questi è Davide Silvestri che riesce a imitarla alla perfezione scatenando l’ilarità del gruppo. La cantante è molto apprezzata dal pubblico, che appoggia le sue campagne di solidarietà e apprezza il suo interesse per il sociale. Pochi giorni fa ha parlato di Chico Forti e ha chiesto a Signorini di tenerla aggiornata sull’evolversi della sua liberazione. Qualcuno si sta domandando se questo suo interesse verso gli altri sia naturale oppure non avendo nessuna storia importante da raccontare lo faccia per avere visibilità.

Jo Squillo attaccata da Giulio Cavalli ex di Miriana Trevisan, "Pessima figura"/ "Capolavoro dell'indecenza"

Jo Squillio: cosa succederà questa sera?

Lunedì sera il gruppo ha regalato a Jo Squillo l’immunità, lei invece ha nominato Nicola Pisu perché ha bisogno di una scossa è anche la persona con cui ha parlato di meno. I social in questo momento sono in fermento per una sua dichiarazione. Jo Squillo è vegana e ha detto a una incredula Ainett, che eliminando dalla dieta i latticini, i noduli al seno potrebbero scomparire. Qualcuno ha twittato: “Lo ha detto veramente!“. L’indignazione è tanta e anche qualcuno dei suoi follower ha rimproverato la cantante perché bisogna fare attenzione a far passare messaggi non scientificamente convalidati. Prepariamoci ad assistere a una lavata di capo da parte di Alfonso Signorini, che si dissocerà dalle dichiarazioni della gieffina, ma non eviterà di bacchettarla. Il rimprovero potrebbe arrivare anche da Adriana Volpe che purtroppo ha perso persone a lei molto vicine a causa del cancro. Come si difenderà Jo?

LEGGI ANCHE:

Jo Squillo/ Preghiera alla luna blu: "Ho un desiderio…", messaggio per Chico Forti

© RIPRODUZIONE RISERVATA