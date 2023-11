Jo Squillo “Ho lavorato con Madonna a Milano”/ “Sabrina Salerno? Una grande donna”

I Fatti Vostri, Jo Squillo svela un aneddoto: “Ho lavorato con Madonna e c’era anche Malgioglio”

Nella puntata di oggi de I Fatti Vostri è stata ospite anche Jo Squillo, cantante e concorrente di quest’ultima edizione di Tale e Quale Show che, purtroppo, non è riuscita ad accedere al Torneo dei Campioni essendo stata eliminata venerdì scorso. La cantante e conduttrice ha una lunga carriera alle spalle cominciata negli anni ’80 e proprio sugli inizi della sua carriera, Jo Squillo ad Anna Falchi ha svelato un curioso aneddoto: ha lavorato con Madonna in un famosissimo locale di Milano.

Nel dettaglio Jo Squillo ha dichiarato: “Lei, stiamo parlando di lei. Madonna, ladies and gentlemen! Vi rendete conto? Madonna, che chiedeva a me dove andavo a comprare gli abiti, perché allora non era ancora conosciuta. Allora veniva a fare questa canzone che era Holiday, ancora non conosciuta, ancora prima del grande successo. Poi ha avuto successo con la Cavergir ed è ritornata a cantare questa canzone bellissima.” E non è tutto perché in quel locale si esibiva anche un’altra star, questa volta di casa nostra, Cristiano Malgioglio, che decenni dopo avrebbe ritrovato come giurato nello show di Carlo Conti in cui lei era una dei concorrenti.

Jo Squillo va controcorrente: “Ai giovani auguro di faticare”

Jo Squillo è nota soprattutto per aver partecipato al Festival di Sanremo 1991 con il brano Siamo donne che fu un enorme successo ed ancora oggi è considerato un vero e proprio inno. Jo Squillo si è esibita sul palco dell’Ariston con Sabrina Salerno. Ospite a I Fatti Vostri sulla showgirl ha rivelato: “Una grande donna completamente diversa da me, per cui mi piaceva l’idea di raccontare l’universo femminile, immenso e più, la diversità ma anche la voglia di stare insieme, la voglia di combattere insieme e di essere felici anche insieme. Quindi è stato bellissimo, ci siamo trovate benissimo e ci siamo frequentate per anni.”

Prima del successo, però, Giovanna Maria Coletti, questo il nome all’anagrafe dell’ ex concorrente di Tale e Quale Show, ha fatto una lunga gavetta adattandosi a fare anche i lavori più umili come la cameriera, ha lavorato in una drogheria. Lavori umili che l’hanno formata ed infatti ha voluto lanciare un consiglio ai ragazzi più giovani che si affacciano nel mondo del lavoro: “Io auguro a tutti i ragazzi di raggiungere i propri sogni ma con grande fatica anche, cioè fate questi lavori perché mi servono a stare al mondo. Dobbiamo sudarcela, è vero, hai ragione, non bisogna iniziare troppo.”











