Ore di paura per Jo Squillo, che da pochissimo ha dovuto subire una misteriosa operazione della quale non ha ancora rivelato nulla. Non si sa, infatti, quale sia la malattia che l’ha portata a doversi recare in ospedale. Nelle ultime ore, però, è spuntato un video che la ritrae sul lettino della clinica con gli occhi ancora provati per l’anestesia ed evidenti flebo ancora attaccate alle braccia. La famosa cantautrice, come si nota nella sua clip pubblicata su Instagram, non riesce ancora a parlare ma ha scritto alcune parole sotto al post per rassicurare i fan.

“È andato tutto bene. Grazie“, dice Jo Squillo nel post, per calmare i suoi seguaci che sono stati in apprensione nelle ultime ore. Tra i commenti tantissimi fan si sono mobilitati per starle vicino: “Ciao Jo cosa ti e accaduto mi dispiace tanto ti auguro una pronta guarigione sei una donna forte spero che non sia niente di grave un abbraccio forte“, si legge sul social. Poi è arrivato anche il commento di Natasha Stefanenko che ha pubblicato una serie di cuori insieme a Giulia Salemi e a Mario Di Cecco che ha scritto: “Jo, tesoro bello,anche stavolta spaccherai tutto – pure i malanni! Rimettiti presto, che il mondo senza la tua energia è un po’ più spento. Ti voglio bene davvero!“.

Jo Squillo, chi è? Carriera e vita privata

Giovanna Coletti, conosciuta da tutti come Jo Squillo, è una delle cantanti e performer più famose del mondo dello spettacolo. Nata nel 1962, ha sempre bazzicato tra la moda e la canzone, diventando famosissima per il brano con Sabrina Salerno, “Siamo Donne” con il quale partecipa nel 1991 al Festival di Sanremo. Ex concorrente di Tale e Quale e di tanti altri talent televisivi, dall’inizio della sua carriera si batte anche per l’ecologismo e diventa ben presto un’icona femminista. Attualmente non si sa ancora il motivo per il quale Jo Squillo sia in ospedale e i suoi fan e seguaci si domandano cosa le sia successo. Sarà un semplice intervento di routine o qualcosa di più delicato?