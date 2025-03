Jo Squillo e la dieta vegana: “Ho cominciato a praticarla quarant’anni fa“

Jo Squillo sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. La cantante ripercorrerà la sua carriera e vita personale, segnata da dolorose perdite, un grandissimo amore che dura da oltre 40 anni e una scelta fatta diversi anni fa e che ha rivoluzionato la sua alimentazione: la dieta vegana.

La cantante è infatti una ferma sostenitrice di questo modello di dieta, come raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport dello scorso settembre: “Sì, sono una convinta vegana. Osservo un’alimentazione rigorosa, e ho cominciato a praticarla quarant’anni fa. È stato un lungo cammino di alternanza e di ricerca degli alimenti, un viaggio che mi ha portato a essere sempre e comunque in equilibrio“.

Jo Squillo: l’amore per il marito Gianni Muciaccia e il dolore per la morte dei genitori

Nella vita di Jo Squillo risplende anche un grandissimo amore, quello per il marito Gianni Muciaccia, che dura ormai da oltre 40 anni. Erano infatti gli anni ’80 quando la coppia si conobbe e fu la musica a farli conoscere; lui, all’epoca, era infatti il bassista della band Kaos Rock mentre lei si era avvicinata al genere punk. Una lunghissima storia d’amore che ha portato ad un matrimonio; la cantante non ha figli ma ciò nonostante si è sempre sentita una donna realizzata e completa, come più volte raccontato in forma pubblica.

Ma nella vita della cantante c’è stato spazio anche per un doppio profondo dolore: la morte dei genitori, avvenuta diversi anni fa e a distanza ravvicinatissima, la madre per una malattia degenerativa e il padre per un ictus, nel giro di un mese. “È un passaggio che ancora non riesco a superare“, aveva ammesso ricordando i genitori in un’intervista a La volta buona del 2023. “È stato un periodo molto duro, e capisco tutte le persone che lo vivono. Questo dolore rimane ancora una ferita aperta, però, ci stiamo lavorando. Bisogna guardare avanti“.