Jo Squillo/ “La violenza sulle donne? La denuncia è difficile, le istituzioni non…”

Jo Squillo è la prima ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di oggi 21 ottobre. Tanti gli argomenti affrontati dalla cantante e conduttrice, anche molto delicati come la violenza sulle donne. Si ricordano i tempi in cui aveva i capelli rasati, con cresta e verdi e confessa: “Anche oggi sono un po’ punk, la mia è sempre una ricerca, una voglia di innovazione.. punk significa proprio portarsi oltre.” E su quegli anni così particolari, racconta: “Dagli anni ’80 abbiamo imparato che non sono i soldi a cambiare le idee ma sono le persone, le idee e anche le canzoni. Ancora oggi la battaglia continua, si parla ancora di violenza sulle donne… tant’è che ho scritto una canzone ‘Violentami’.”

Jo Squillo e la violenza sulle donne: “Il mio messaggio provocatorio…”

E proprio la violenza sulle donne è un argomento per Jo Squillo primario: “Ovviamente la mia canzone è un messaggio di provocazione e di denuncia perché spesso sulle metropolitane negli anni ’80 accadevano queste cose e le persone si giravano dall’altra parte. Anche la minigonna, indossarla non vuol dire ‘sì'”. Ed è proprio su questo tema, su quanto lei stessa ha ascoltato dalle donne che hanno subito violenza che Jo Squillo dichiara: “Il fatto di non essere riuscite a fermarlo prima. La donna ha sempre la speranza di cambiare il proprio uomo e quindi la maggior parte dei violentatori hanno le chiavi di casa e del tuo cuore. La denuncia purtroppo non è facile, se non ci fossero le associazioni che aiutano le donne perché le istituzioni non fanno assolutamente nulla!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA