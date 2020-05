Jo Squillo piange a Unomattina/ Monica Setta: “Ha avuto una grave perdita…”

Pubblicità

Lacrime e parole toccanti a Unomattina in famiglia. Monica Setta, nella puntata di Unomattina in famiglia di oggi, sabato 23 maggio 2020, ha avuto come ospite, in collegamento da casa, Jo Squillo. La cantante e showgirl ha chiacchierato con la Setta di lavoro, ripercorrendo tutta la sua carriera. Poi, come svela Lanostratv, i toni sono diventati seri quando si è parlato di una grave perdita subita dalla showgirl di recente. I suoi genitori sono purtroppo morti un anno fa a distanza di meno di un mese l’uno dall’altra. Nel ricordarli, Jo Squillo non è riuscita a trattenere le lacrime. “Scusami, anche se è passato un fanno, faccio fatica a vedere le foto e a parlare di loro” ha detto a Monica Setta. La conduttrice ha perciò proposto a Jo di non proseguire sull’argomento qualora non se la sentisse e di voltare pagina.

Jo Squillo commossa in diretta: ricorda i genitori scomparsi

Jo Squillo ha però trovato la forza e il coraggio di dire due parole sui genitori scomparsi. “Quella dei miei genitori è una bella storia, perchè sono morti a distanza di poco tempo l’uno dall’altra, – ha ammesso la showgirl, per poi aggiungere – peraltro alla stessa ora, dopo sessant’anni di vita insieme”. Jo Squillo ha continuato a mostrare la sua commozione a Unomattina in famiglia, ammettendo “È giusto che io ne parli, devo metabolizzare”; intanto Monica Setta, rivolgendosi al pubblico, ha chiarito che: “Jo ha avuto una grande perdita”.



