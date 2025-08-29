Jo Squillo si racconta in una lunga intervista parlando del rapporto con la figlia Michelle e con Sabrina Salerno.

Protagonista da anni del mondo dello spettacolo, nel corso della sua carriera, Jo Squillo si è tuffata in tantissime avventure. Ripercorrendo gli anni vissuti, Jo Squillo si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera parlando della sua passione per la musica, ma anche per la moda che considera «un’altra forma d’arte con cui ho sempre giocato. Negli anni ’80 ci chiamavamo look generation. Quando Versace ha creato Versus mi passava gli abiti, Oliviero Toscani mi aveva dedicato la copertina di “Moda” con il titolo “Io sono la moda”. La Sozzani mi voleva su Vogue. Mi chiamavano a presentare molti eventi del genere».

Luca Lucini, chi è la moglie misteriosa: è sposato?/ La scelta clamorosa per salvare il matrimonio

Tornando indietro nel tempo, Jo Squillo ricorda il successo ottenuto con Sabrina Salerno con il brano “Siamo donne”. «Io la volevo moltissimo su quella canzone proprio perché era il mio opposto. È il bello del femminismo: abbracciare ogni tipo di femminilità. Lei era sexy, prosperosa, meravigliosa. Andai da lei e le dissi: “Sabri questa è la mia canzone e vorrei che con me la cantassi tu”. Era titubante, non aveva mai cantato in italiano. Le sono molto grata, lei era veramente una superstar in quel momento, era prima in classifica in Inghilterra. È stata coraggiosa ad accettare di cantare quel brano, aveva un messaggio molto forte», spiega l’artista.

Marlyne Barrett lascia Chicago Med dopo 10 anni: Maggie Lockwood sparisce dalla serie/ Cos’è successo davvero

Jo Squillo e il rapporto con la figlia elettiva Michelle

Nella vita di Jo Squillo, improvvisamente, è arrivata Michelle, la sua figlia elettiva, con cui convive. Michelle è arrivata nella vita dell’artista in un momento difficile della sua vita come ha raccontato lei stessa sulle pagine del Corriere della Sera.

Michelle è arrivata «poco dopo la morte dei miei genitori. Stavo e sto malissimo (si commuove), mia sorella dice che devo andare in terapia… Avevo un mio spazio di moda dentro il programma Rai Detto Fatto. Lei mi faceva da modella. Lavorava sodo, andava avanti e indietro dal Friuli per due soldi, mi sono rivista molto in lei. L’accompagnavo in stazione, all’ostello… adesso viviamo insieme. La prima volta che mi ha chiamata mamma, dopo un mese che stava da me, mi sono arrabbiata moltissimo», ha concluso.

Anna Mazzamauro: "Fantozzi? Villaggio disse di avermi scelto come si sceglie un cess*"/ "Cos'è successo dopo"