Jo Squillo vola alle Maldive per Natale/ Web infuriato: “Regole solo per i poveri…”

Jo Squillo scatena la polemica pubblicando sui social un video in cui si mostra alle Maldive. La showgirl ha deciso di trascorrere il Natale lontano dall’Italia per godersi il sole e il mare delle Isole Maldive. L’annuncio di Jo Squillo ha immediatamente scatenato la rabbia dei suoi followers che si sono scagliati contro la sua scelta. “A me non piace il Natale ma non ditelo a nessuno”, ha detto Jo Squillo scatenando la reazione di molti utenti che considerano inopportuno il suo viaggio all’estero per le restrizioni anti-Covid rafforzate per il periodo natalizio con l’unico scopo di contenere i contagi. ” “In questo periodo è di cattivo gusto”, le scrivono in molti. E ancora: “Le regole devono seguirle solo i poveri a cui è proibita la gira fuoriporta“; “Siamo solo noi comuni mortali a rimanere segregati in casa”.

JO SQUILLO, LA REPLICA ALLE POLEMICHE

In bikini, sorridente e sempre pronta a regalare un po’ di musica ed allegria, Jo Squillo evita di rispondere alle polemiche preferendo mostrare il posto in cui ha deciso di trascorrere le festività. Jo è pronta a regalare una festa di Natale ai fans alternativa come annuncia con il suo ultimo post sotto il quale non sono mancati i commenti polemici. “Siamo chiusi in casa neanche al ristorante o al bar si può andare e lei se ne va alle Maldive ? Mah assurdo“, scrive ancora qualcuno. In tanti, però, la difendono: “Nessuno ti vietava di andare alle Maldive. Lo potevi fare anche tu se volevi. Leggi pdcm. Auguri di Buon Natale“, replica un utente difendendo la scelta dell’artista.

