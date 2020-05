Joachim di Belgio ha Coronavirus/ Il principe era a una festa “illegale” in Spagna

Pubblicità

Il principe Joachim di Belgio è risultato positivo al Coronavirus. Si legge sulla BBC che riporta le indiscrezioni fornite dal palazzo reale del Paese: lo scorso 26 maggio Joachim, Arciduca d’Austria-Este e oggi ventottenne, si è recato in Spagna per un tirocinio e due giorni più tardi avrebbe partecipato ad una festa organizzata a Sud di Cordoba. In seguito, il test effettuato ha confermato il contagio da Covid-19. La presenza del nipote di re Filippo del Belgio alla festa non è ancora stata accertata: che il principe fosse tra i 27 invitati è stato riportato dai media spagnoli ma la voce chiaramente andrà confermata. Anche perché, fosse così, si tratterebbe di una violazione delle regole ancora in vigore per la pandemia da Coronavirus: in questo momento in Spagna sono permessi assembramenti fino ad un massimo di 15 persone, mentre al party ce ne sarebbero state quasi il doppio.

JOACHIM DI BELGIO HA CORONAVIRUS

La polizia spagnola dunque ha aperto un’indagine sulla festa: intanto, tutti coloro che vi hanno partecipato sono stati messi in quarantena – così dicono le notizie – e il principe Joachim avrebbe sintomi leggeri da Coronavirus. In Spagna le sanzioni per chi viola le misure restrittive del lockdown possono arrivare fino a 10 mila euro, un conto decisamente salato. Nel frattempo sono già arrivate le prime condanne pubbliche: quella di Rafaela Valenzuela per esempio. La rappresentante del governo a Cordoba ha parlato di un atteggiamento irresponsabile e ha detto di sentirsi “sorpresa e arrabbiata, un episodio di questo tipo arriva in un momento di lutto nazionale per aver avuto così tanti morti”. La festa era stata riportata dal quotidiano El Confidencial, che ha citato un documento delle autorità andaluse: qui, il nome di Joachim non compariva.

Per questo motivo non è ancora chiaro se il principe, decimo nella linea di successione al trono, fosse realmente presente a quella festa di Cordoba; quello che sappiamo, per essere stato confermato anche dai media belgi, è che Joachim fosse effettivamente in Spagna e ovviamente si trova ancora entro i confini nazionali iberici, dove dovrà passare il periodo di quarantena per poi rientrare in patria, quando sarà stato dichiarato guarito o fuori pericolo. Sappiamo inoltre che del principe del Belgio si dice abbia una relazione di lunga data con Victoria Ortiz Martinez-Sagrera, con la quale dovrebbe anche aver convissuto nel corso dei suoi anni in Spagna (lo riportava il Telegraph nel dare la notizia della sua positività).



