Joahn Zampierollo è il primo finalista di Ballando on the road 2025: il ballerino ha un papà famoso che è ballerino come lui

La puntata di Ballando con le stelle 2025 del 29 novembre si è aperta con la prima semifinale di Ballando on the road. Quattro campioni si sono sfidati in prima serata su Rai 1, prima dell’inizio della gara dei Vip, e tra questi a conquistare tutti è stato il giovanissimo Joahn Zampierollo, che è riuscito a battere anche un campione del mondo.

Chi è Joahn Zampierollo, finalista di Ballando con le stelle 2025 che ha un papà famoso

Complimenti da Ivan Zazzaroni, che si è detto abbagliato dalla sua bravura, ma anche da Carolyn Smith, che in una precedente puntata di Ballando on the road ne aveva sottolineato le qualità di ballerino ma anche la forte somiglianza con suo padre. Joahn Zampierollo è infatti figlio d’arte di Alex Zampierollo, noto ballerino di danze latine e danze standard, protagonista di una carriera eccellente sin dalla categoria Junior, dove si è distinto ai vertici mondiali. Il piccolo Joahn segue, dunque, le orme di suo padre e, infatti, è proprio lui ad allenarlo. Sarà lui il vincitore di Ballando on the Road 2025? Per ora ha conquistato il posto di primo finalista.