JOAN ARCHER/ Moglie nel 1969 di Buzz Aldrin, pilota della missione spaziale Apollo 11

A distanza di quattro anni dalla sua morte, Joan Archer continua ad essere una delle mogli più famose in tutto il mondo. Ex moglie in realtà se si pensa che il suo matrimonio con l’astronauta americano Buzz Aldrin è terminato nel ’74, dopo 20 anni di unione. Un crollo tra l’altro legato ad un periodo nero per il pilota dell’Apollo 11, a causa della forte depressione vissuta in seguito al suo ritorno sulla Terra, sottolinea Quotidiano.net, e soprattuto per via dei tanti tradimenti che finiranno al centro dell’attenzione pubblica. La Archer però rimarrà comunque il suo primo grande amore e la madre dei primi tre figli, Janice, James e Andrew, anche se l’astronauta si sposerà altre due volte negli anni successivi ed avrà altri tre figli. “Avevo sposato un ingegnere e qui era un eroe”, dirà la Archer al Times alcuni anni dopo la missione. L’ammirazione del popolo però non corrisponderà a quella della moglie, che inizierà invece a provare una forte rabbia nei confronti del marito. “Essere la moglie di un astronauta significava prendere il tè con Jackie Kennedy, partecipare ai gala dell’alta società ed ottenere una celebrità istantanea”, scriverà Lily Koppel nel suo libro The Astronaut Wives Club sul gruppo di mogli degli astronauti dell’Apollo 11.

JOAN ARCHER

Nata nel dicembre degli anni Trenta a Paterson, Joan Ann Archer sceglierà di seguire la sua passione per la recitazione fin dagli anni del liceo. Si decicherà infatti allo studio durante il periodo dell’Università, conseguendo una laurea presso la Rutgers University e continuando il percorso nei due anni successivi per un master alla Columbia University. E’ in quel periodo che la Archer incontra un Tenente dell’Air Force, Buzz Aldrin, che nel giro di soli quattro anni diventerà suo marito e molto prima che il suo nome diventi immortale grazie al primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Gli anni di matrimonio non saranno semplici per la coppia, vista la personalità di entrambi. Come ricorda il Los Angeles Times, il pilota era così eccentrico e assente da regalare alla moglie una scimmietta come regalo di Natale. La Archer però aveva molto da dire e per questo sceglierà di non rimanere mai all’ombra del consorte, affrontando la sua prima intervista da sola nel ’73, quando sottolineerà di considerare la sua storia altrettanto importante. Sola e con i figli da crescere, Joan troverà conforto solo a Houston, grazie al circolo delle mogli astronaute, ed in seguito nel teatro. “Buzz non voleva che lei ne facesse parte”, dirà la scrittrice Lily Koppel, “ma Joan doveva essere se stessa”.

