Joan Collins in ospedale: come sta?/ “Nervo schiacciato”: colpa dei tacchi alti…

Joan Collins in ospedale: ecco come sta

I tacchi alti possono essere davvero fatali per una donna. Ne sa qualcosa Joan Collins che, sebbene abbia compiuto 89 anni, non ha alcuna intenzione di rinunciare a quell’accessorio che, per alcune donne, è fondamentale per sfoggiare la propria sensualità. Tuttavia, a causa di un incidente dovuto ai tacchi, Joan Collins famosa per aver interpretato Alexis Colby in “Dynasty” è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove i medici hanno riscontrato un nervo schiacciato nella gamba proprio a causa dei tacchi.

Teresa Guccini, sfogo social figlia Francesco Guccini/ "Mia madre Angela Signorini…"

Un amico dell’attrice a Page Six, ha raccontato che sono stati i tacchi 15 a causare l’incidente aggiungendo che la donna è stata “trasferita in aereo in ospedale” e ora “è tornata a casa a St. Tropez e sta camminando”.

Joan Collins e la passione per i tacchi

Joan Collins non ha mai nascosto di avere una vera e propria passione per i tacchi alti. Dopo l’incidente che, tuttavia, le è costato la corsa in ospedale e lo schiacciamento del nervo della gamba, deciderà di abbandonarli per indossare scarpe più comode? Chi la conosce bene è pronto a scommettere che non sarà così e che l’attrice tornerà ad indossarli appena si sarà ripresa.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: viaggio di nozze anticipato?/ A Capri, tra baci e...

Nel frattempo, un rappresentate dell’attrice, sempre a Page Six, come riporta Il Fatto quotidiano, ha aggiunto: “Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze”.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 luglio: Eugenio prepara il blitz contro Valsano

© RIPRODUZIONE RISERVATA