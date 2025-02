Joan Thiele a Sanremo 2025, vittorie importanti come il David di Donatello

La cantante Joan Thiele presenta al Festival di Sanremo 2025 la canzone Eco. Parliamo di una cantautrice piuttosto giovane che è poco conosciuta a livello nazionale o meglio è conosciuta specialmente dai più esperti. Una voce delicata e che ha ricevuto negli anni tanti complimenti, ma non è conosciuta da tutti. Andiamo a vedere meglio chi è Joan Thiele.

Joan Thiele nasce a Desenzano del Garda il 21 Settembre 1991, è figlia di un mix di origini visto che il padre è svizzero ma che viveva da tempo in Canada e la madre invece è napoletana. Nel corso della sua vita Joan ha vissuto in vari paesi, Italia ma anche Colombia, Canada, Inghilterra e i Caraibi. Da sempre grande appassionata di musica lancia il suo primo album Save me nel 2016.

Nel 2019 collabora con Myss Keta ed Elodie in una versione inedita del brano Le ragazze di Porta Venezia. Negli anni ottiene diversi successi e nel 2023 pubblica il brano Proiettili (ti mangio il cuore), colonna sonora del film Ti Mangio il cuore e si aggiudica grazie a questa canzone il David di Donatello, cantata insieme ad Elodie.

Joan Thiele e le ultime sulla sua esperienza a Sanremo 2025 con Eco

Per quel che riguarda la sua vita privata Joan Thiele è da sempre molto riservata e si conosce davvero poco riguardo la sua vita privata. Sappiamo che ha avuto una relazione quando era in Inghilterra, ma dopo è finita e lei è tornata in Italia, con la cantante che ha rivelato senza peli sulla lingua cosa è successo ai microfoni di Vanity Fair:

“La mia idea era di rimanere a Londra, ma mi sono lasciata con il fidanzato e sono tornata a vivere a Milano“, paradossalmente questo addio è stata una spinta per la sua carriera e ora è a Sanremo 2025 con il brano Eco. Tanti consensi per l’artista italiana che ha ricevuto diversi applausi sia per la voce che per l’interpretazione e non per nulla Joan è consigliata personalmente da Elisa che l’ha elogiata pubblicamente come una delle migliori voci italiane.

Per molti Eco è una bella sorpresa, una canzone pura e senza fini commerciali e un brano che ha illuminato sebbene non abbia avuto grande risalto mediatico. Siamo sicuri però che questo può essere solo l’inizio della carriera di Joan che continua a ricevere apprezzamenti e che ha stupito Sanremo con la sua Eco.