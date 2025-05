Joan Thiele è tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo Maggio 2025 in programma nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno è presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Non solo, sul palcoscenico troveremo anche Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico famoso sui social per La Fisica che ci piace. La cantautrice, balzata alla grande popolarità dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Eco”, ha da poco pubblicato il suo primo disco dal titolo “Joanita”. Un album intimo e personale che porta il soprannome con cui è sempre stata chiamata da amici e familiari. Proprio la cantautrice, ospite di RTL 102.5, ha parlato del suo progetto discografico: “è per me è un album importante perché è il primo vero album che viene fuori da quando ho iniziato a scrivere in italiano”.

In passato Joan ha pubblicato una serie di EP in cui cantava anche in inglese, ma per questo primo album ha deciso di cantare in italiano lavorandoci per ben tre anni. “Ci ho messo tre anni con tanti amici e musicisti e ho lavorato all’archivio di Piero Umiliani” – ha detto l’artista.

Joan Thiele dopo il successo di Sanremo 2025 con Eco parte in tour

La fama di Joan Thiele è sicuramente cresciuta dopo il debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2025 dove ha conquistato critica e pubblico con Eco, un brano accattivante e dalla sonorità dark. “Sanremo è stata una bellissima esperienza, molto frenetica” – ha detto la cantautrice che ha sottolineato come il ritorno alla normalità sia stato quasi traumatico. Dopo Sanremo 2025 ha pubblicato il suo primo album, ma anche tante altre cose che presto la porteranno in giro per l’Italia con il suo primo tour.

Il Joanita Tour 2025 parte da Milano il prossimo 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano per poi proseguire in giro per alcuni dei più importanti festival estivi. “Ci saranno delle novità: sono veramente emozionata perché suonerò con dei musicisti magnifici e saremo proprio una band, sarà molto bello e non vedo l’ora” – ha detto l’artista.