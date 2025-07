Chi è Joan Thiele, l'artista di Desenzano del Garda vista sul palco dell'Ariston nel 2025? La carriera, gli esordi e il sogno della musica

A Sanremo 2025, sul palco dell’Ariston, abbiamo avuto il piacere di sentire anche Joan Thiele, giovane artista nata a Desenzano del Garda ma cresciuta tra l’Italia e la Colombia. La carriera di Joan è iniziata a Londra, dove si era trasferita per seguire un suo ex fidanzato. Proprio nel Regno Unito Joan si è avvicinata alla musica e quando le cose con lui sono finite, ed è tornata in Italia, ha scelto di stabilirsi a Milano per inseguire il sogno della musica, facendosi pian piano conoscere.

Gigi D'Alessio, chi è: dalla fisarmonica al successo/ Cinque volte al Festival di Sanremo

Nel 2016, Joan Thiele ha pubblicato il suo primo inedito, lavorando anche ad altri brani negli anni seguenti, collaborando spesso anche con artisti affermati come Elodie o Myss Keta.

Proprio con Elodie, Thiele ha lavorato al brano “Proiettili (ti mangio il cuore)” che è diventato colonna sonora del film “Ti mangio il cuore” con Elodie protagonista. L’artista ha vinto, con questa canzone, il Nastro d’argento alla miglior canzone originale.

Ilary Blasi, chi è: le prime pubblicità a tre anni/ Negli anni vari programmi di successo

Un primo grande successo, dunque, per lei. Dopo varie collaborazioni, nel 2025 ha scelto di prendere parte a Sanremo, con il brano “Eco”. Una canzone che non ha ottenuto un successo straordinario in gara ma anche comunque ha permesso al pubblico di conoscere Joan Thiele.

Joan Thiele: “Sto vivendo un periodo pieno”

Dopo Sanremo, la vita di Joan Thiele è cambiata. “È un periodo pieno” ha raccontato a Vanity Fair, spiegando che ritiene il suo “il lavoro più bello del mondo” ma cerca un nuovo equilibrio dopo il successo ottenuto. Raccontando di cosa abbia significato per lei Sanremo, Thiele ha spiegato: “Per me era tappa obbligata, ho quest’idea romantica.

"Problemi con la Rai per Mara Venier", l'indiscrezione bomba/ Salta la partecipazione a Che tempo che fa?

Né punto d’arrivo e né di partenza, ma snodo che volevo affrontare”. Un grande sogno, dunque, che la cantante ha realizzato con forza, impegno e tanta passione. Parlando invece della vita privata di Joan Thiele, cosa dire? Al momento non sappiamo se ci sia o meno qualcuno nella sua vita.