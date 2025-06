Qualcuno l’avrà conosciuta per la prima volta sul palco di Sanremo 2025; in realtà Joan Thiele bazzica da diverso tempo nel mondo della musica italiana togliendosi anche discrete soddisfazioni. La sua penna è capace di sfornare testi intensi e per nulla banali; non a caso, la sua ascesa parte proprio da diverse collaborazioni – tra cui Elodie e non solo – che puntano proprio sulle sue capacità compositive. A far breccia, soprattutto dopo l’esperienza all’Ariston, ci ha pensato poi anche la sua voce fine e delicata ma che si sposa totalmente con le sfumature della scena pop internazionale. Come spesso accade quando si toccano picchi di notorietà, arriva con prepotenza il mondo della cronaca rosa che, ignorando la discrezione altrui, mira a far emergere aneddoti e curiosità sentimentali. Joan Thiele ha un fidanzato? La cantante ha anticipato i rumor e, senza giri di parole, proprio dopo Sanremo si è espressa senza filtri – ma evitando di scendere nei particolari – a proposito della sua vita sentimentale.

Joan Thiele, chi è?/ Da Sanremo 2025 al Concerto del Primo Maggio: "sarà molto bello e non vedo l’ora"

Fidanzato Joan Thiele, chi è? Silenzio assoluto sulla vita sentimentale della cantante

“Se sono fidanzata? sì”, breve e diretta. Un modo assertivo per eludere ulteriori approfondimenti dato che oltre tale confessione Joan Thiele non ha detto altro. Per buona pace degli amanti della cronaca rosa, a oggi è ancora ignota l’identità del fidanzato della cantante. Non è chiaro se si tratti di qualcuno conosciuto proprio grazie alla passione per la musica; non sarebbe la prima volta che l’arte in comune propizi appunto un nuovo amore.

Joan Thiele, chi è il fidanzato / L'annuncio post Sanremo e la rivelazione riguardo la propria identità

Sempre in occasione della suddetta intervista dopo Sanremo – rilasciata a Le Iene – Joan Thiele non ammise unicamente di avere un fidanzato ma si spinse anche verso un piccolo accenno alle proprie preferenze. “Mi piacciono anche le donne”, ha raccontato Joan Thiele rivelando però di non aver mai avuto storie o liaison con il gentil sesso.