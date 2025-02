Il risultato in classifica forse non l’ha premiata ma in molti non hanno certo perso l’attenzione nelle diverse esibizioni di Joan Thiele in occasione di Sanremo 2025. Con la canzone ‘Eco’ si è piazzata al ventesimo posto; un bottino d’esordio non del tutto negativo, soprattutto considerando gli ottimi risultati del brano in termini di streaming e i complimenti e pareri di stima da parte di appassionati e critica. Ora che però il Festival è andato, scopriamo meglio chi è Joan Thiele nel merito delle sue principali tappe professionali che hanno avuto come exploit proprio l’esperienza sul palco di Sanremo 2025.

VIDEO ECO E SIGNIFICATO TESTO CANZONE DI JOAN THIELE A SANREMO 2025 / "Quando l'ho scritto ho pianto"

Classe 1991 e originaria di Desenzano del Garda; inizia da giovanissima Joan Thiele ad avvicinarsi alla passione per la musica, contaminata anche da diverse esperienze di vita in giro per il mondo. Viaggi che hanno forse contribuito ad alimentare la sua formazione artistica ma anche l’estro da musicista che la contraddistingue e che ben abbiamo apprezzato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025. L’esordio discografico risale al 2016 con il brano ‘Save me’, parte del primo EP che porta proprio il suo nome.

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

Joan Thiele, il ‘sodalizio’ con Elodie tra amicizia e successi professionali

In questi quasi dieci anni di carriera musicale, Joan Thiele ha collezionato un numero importante di collaborazioni e soprattutto con artisti degni di nota. Lavori che hanno alimentato la sua formazione artistica e che le hanno permesso di scalare le classifiche oltre che farsi largo tra il gusto degli appassionati e il parere della critica. Spicca a tal proposito la collaborazione e il rapporto d’amicizia con Elodie con la quale ha condiviso non solo un progetto ma anche un traguardo degno di nota. Le loro voci si sono unite sulle note de ‘Proiettili (Ti mangio il cuore)’, colonna sonora del film omonimo che ha permesso ad entrambe di aggiudicarsi il David di Donatello 2023 per la migliore canzone originale.

"ECO" TESTO COMPLETO CANZONE JOAN THIELE SANREMO 2025/ “Traccio da sola le scelte che faccio”

Ad avvalorare il rapporto di stima professionale e amicizia tra Joan Thiele ed Elodie spiccano altri esempi ben noti agli appassionati. ‘Euphoria’, brano di successo della cantante ex Amici, è stato scritto proprio dall’artista reduce dal 20esimo posto a Sanremo 2025. Dalla sua penna nasce anche ‘Ok. Repira’, altro brano portato al successo radiofonico e digitale da Elodie.