La cantante Joan Thiele è una delle belle sorprese del 2025 e parteciperà al concerto del 1 Maggio a Roma. Abbiamo conosciuto meglio l’artista al Festival di Sanremo ed abbiamo imparato ad apprezzare le qualità canore dell’artista, ma c’è grande curiosità su di lei e su tutti i dettagli che caratterizzano la sua vita, vediamo meglio chi è.

Il nome alla nascita dell’artista è Alessandra Joan Thiele e nasce a Desenzano del Garda nel 1992. L’artista è multiculturale in quanto ha origini napoletane, svizzere e colombiane ed è nata a Desenzano e c’è curiosità riguardo la sua vita. Inizialmente Joan Thiele viveva a Londra dove ha raccontato di trovarsi in particolare per la storia con un fidanzato.

Successivamente però l’artista è tornata in Italia dove è esplosa ed ha ricevuto diversi apprezzamenti a livello musicale, in primis da un’artista come Elisa. Per quel che riguarda però la vita privata Joan è molto riservata e solo in poche interviste – specialmente recentemente durante Sanremo – ha raccontato alcune dettagli inerenti al mondo del gossip.

Joan Thiele e l’annuncio relativo alla sua vita privata

Se in passato Joan Thiele è rimasta scottata dal fidanzato ed è tornata in Italia ora l’artista è molto riservata e sui social pubblica solo notizie relative alla sua vita privata ma senza parlare del suo privato. In una recente subito post Sanremo Joan ha però confermato i rumors ed ha commentato in un’intervista al Corriere:

“Due cantanti hanno fatto sesso in camerino durante Sanremo? Beh ho sentito anche io questa voce ma non ne so davvero niente. Io sono fidanzata ma sessualmente sono fluida, mi piacciono anche le donne anche se a dire il vero non ho mai avuto storie con loro” ha spiegato cosi la ragazza. E subito dopo si sono rincorsi i rumors riguardo chi potrebbe essere il suo fidanzato.

Sui social in molti hanno parlato della possibilità che il fidanzato di Joan Thiele possa essere Frah Quintale ma a dire il vero tra i due ci sarebbe solo un’amicizia (i due hanno duettato insieme a Sanremo) e nient’altro, con i fan che al momento dovranno quindi rimanere a secco di gossip e non c’è il nome del suo fidanzato.