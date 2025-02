Joan Thiele e il ritorno in Italia dopo la fine di un amore

Nessun fidanzato all’orizzonte per la cantante Joan Thiele, almeno per ora. Dopo la rottura con l’ex compagno con cui conviveva a Londra fino a qualche tempo fa, sembra non esserci nulla di concreto sul fronte sentimentale. La cautela tuttavia è d’obbligo dato che la cantante ha sempre lasciato trapelare poco o nulla sulla sua sfera personale. Per scoprire qualcosa in più sulle sue relazioni amorose, infatti, bisogna tornare indietro di qualche anno, quando a Vanity Fair spiegò il motivo per cui aveva fatto ritorno in Italia, dopo tanto tempo all’estero.

Ebbene, il motivo era rappresentato dalla fine della sua storia amorosa con l’ex fidanzato. “Volevo restare a Londra ma quando è finita col fidanzato sono tornata in Italia a Milano. Se fossimo rimasti insieme non so se avrei preso la stessa strada. E’ stata una botta che mi ha dato una spinta a dare il mille percento”, racconta sulle pagine del noto magazine.

Joan Thiele, calma piatta dopo la fine della storia con l’ex fidanzato londinese?

Dunque, tra mille virgolette, Joan Thiele deve ringraziare il suo ex fidanzato. Dopo la fine della loro storia infatti ha capito di volersi dedicare con ancora più forza alla sua passione e se oggi è al festival di Sanremo 2025, significa che la stoffa c’è. Restando sul discorso sentimentale, molti si chiedono se ci sia qualche nuovo amore nella vita della canta, ma il mistero regna.

Da quando è tornata in Italia, infatti, Joan Thiele si è dedicata quasi esclusivamente alla musica, lasciando poco spazio alla vita privata e ad un’eventuale nuovo fidanzato. Se le cose cambieranno in futuro lo scopriremo, intanto ci godiamo le sue qualità canore sul palco più chiacchierato di Italia. Questa sera Joan Thiele torna a Sanremo 2025 con la su Eco.

