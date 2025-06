Joan Thiele, chi è l'artista di Desenzano del Garda? Gli esordi di carriera quando si trovava a Londra, poi i successi e il Festival di Sanremo

In tanti l’hanno conosciuta grazie al palco dell’Ariston, altri invece la conoscevano già da prima. Lei si chiama Joan Thiele ed è una cantautrice italiana, nata a Desenzano del Garda nel 1991. Cresciuta tra l’Italia e la Colombia, Paese del quale il papà è originario, ha sviluppato la sua passione per la musica a Londra, dove viveva con il suo ex fidanzato. La carriera di Joan Thiele è infatti cominciata proprio nel Regno Unito, dove nel 2015 ha cominciato a dar voce alle sue emozioni. Dopo la rottura con l’ex è tornata a Milano, continuando con la sua strada. Nel 2016, Joan Thiele ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Save me”, mentre nel 2018 ha esordito con il primo album, “Tango”.

Nel 2019 sono arrivate invece le prime collaborazioni di livello, con Myss Keta e ancora con Elodie. Diversi i progetti negli anni seguenti, che l’hanno portata ancora a duettare spesso in diversi brani con grandi artisti come ad esempio Elisa. Nel 2023, Joan Thiele ha scritto un brano con Elodie, “Proiettili (ti mangio il cuore” impiegato come colonna sonora del film “Ti mangio il cuore”. Il brano ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale nel 2023.

Nel 2025, Joan Thiele ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Eco”, terminato al ventesimo posto, ottenendo comunque buoni riscontri da parte del pubblico e dando il via ad un nuovo capitolo della sua carriera. Un sogno realizzato per la giovane artista di Desenzano del Garda, che solamente di recente, parlando dei suoi ultimi traguardi raggiunti, ha espresso soddisfazione e felicità per quanto è riuscita a fare: “Il mio è un lavoro molto bello, partito da una passione e da una urgenza e sono grata che sia diventato la mia professione. Mi sveglio la mattina e sono felice di fare questo lavoro ed è il grande regalo della mia vita”.