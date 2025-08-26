Chi è Joan Thiele, la giovane artista di Desenzano del Garda? Protagonista di Sanremo nel 2025. Vita privata? "Mi piacciono anche le donne"

Joan Thiele al Corriere della Sera ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita privata e i particolar modo su quello che è il suo stato sentimentale. “Io sono fidanzata. Sessualmente sono fluida, mi piacciono anche le donne ma non ho mai avuto storie con loro” ha rivelato la cantante, spiegando dunque di essere attratta anche dalle donne. Nonostante questa attrazione, non ha mai avuto relazioni con altre donne. Questo lascia dunque intendere che al suo fianco, in questo momento, c’è un uomo, anche se non è chiaro chi sia il fidanzato di Joan.

Joan Thiele, chi è: la carriera e il David di Donatello

Protagonista di Sanremo 2025, Joan Thiele è nata a Desenzano del Garda, nel 1991. La giovane è in realtà metà italiana e metà colombiana: il papà è infatti originario di Cartagena. Joan ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica mentre viveva a Londra, dove si era trasferito con un suo ex fidanzato. Dopo la fine della relazione, Joan è tornata in Italia, stabilendosi a Milano, continuando il suo percorso nel mondo della musica.

Nel 2016 l’artista ha pubblicato il suo primo inedito, “Save me”, seguito dal primo EP, “Joan Thiele”, che porta il suo nome. Diverse le collaborazioni in quegli anni, come quella con Myss Keta e dopo ancora con Nitro. Una delle più grandi soddisfazioni della carriera dell’artista di Desenzano del Garda è arrivata nel 2022, con “Ti mangio il cuore”, un film che l’ha vista scrivere la colonna sonora, “Proiettili (Ti mangio il cuore)”.

Con il brano, Joan ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale. Poi, nel 2025, per Joan Thiele è arrivata la prima avventura televisiva, con il Festival di Sanremo, al quale ha preso parte con il brano “Eco”, arrivato ventesimo in classica ma molto apprezzato dal pubblico a casa.

