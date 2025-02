Nelle ultime ore corre un dubbio: Joan Thiele è fidanzata? In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, in fan sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e oggi vi sveliamo qualche chicca sulla splendida cantante di origini colombiane. Artista eclettica ma dal look sempre raffinato, Joan Thiele è amatissima dal pubblico italiano per la sua voce poliedrica. Nonostante la grande fanbase che la sostiene, non ha mai voluto rivelare molto di sè stessa.

La cantante sembra essere gelosissima della sua privacy e ha sempre lasciato le informazioni sulla sua vita sentimentale decisamente segrete. Ma abbiamo una speranza di soddisfare la nostra curiosità, dato che nel 2016 a Vanity Fair, la cantante ha rilasciato un’intervista dove si è esposta raccontando il suo passato, in particolare una vecchia relazione avuta con un ragazzo di Londra. A stupire i fan è stato il fatto che la stessa Joan Thiele ha spiegato che quella storia d’amore è stata in qualche modo il trampolino di lancio per la sua carriera in Italia. Andiamo a scoprire come.

Joan Thiele svela il segreto sul suo ex fidanzato: “Volevo stare a Londra ma…”

Joan Thiele si è trasferita a Milano dopo la fine di una storia d’amore a Londra. Nella capitale inglese, la cantante era volata sempre per via della musica: proprio qui aveva deciso di mettere le basi del successo. Ma perchè proprio a Londra? Il motivo risiede nella sua vecchia relazione con il fidanzato che viveva proprio lì, e per amore lo ha seguito cambiando completamente la sua vita. La storia d’amore non è andata come prevedeva e dopo qualche tempo si sono lasciati, scelta dalla quale è derivata una trasformazione profonda nella vita dell’artista.

Lei stessa ha dichiarato a Vanity Fair cos’è successo: “In realtà la mia idea era di rimanere a Londra, ma poi – lo dico sinceramente – mi son mollata col fidanzato e sono tornata a vivere a Milano” Joan Thiele ha poi proseguito, spiegando che quella relazione finita male ha segnato l’inizio di tutta la sua carriera: “Se non ci fossimo lasciati, chissà se avrei seguito questa stessa strada. Quella botta mi ha dato la spinta per provarci qui e dare il mille percento”. Se oggi Joan Thiele sia fidanzata, non si sa nulla. Dopo quel momento la cantante non ha mai più voluto rivelare dettagli sul nuovo amore, e la domanda rimane in sospeso. per ora l’artista si sta concentrando sui suoi nuovi progetti e sul festival di Sanremo 2025.