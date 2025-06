Joan Thiele ha un fidanzato? La cantante originaria di Desenzano del Garda ha parlato della sua vita privata durante l'esperienza sanremese

Tra i protagonisti dello scorso Festival di Sanremo, Joan Thiele si è fatta conoscere con il suo brano, “Eco”, che ha permesso a chi prima non la conosceva di apprezzare il suo stile musicale. Al di là della sua musica e del suo grande talento, cosa sappiamo dell’artista di Desenzano del Garda? Joan Thiele ha un fidanzato? Sono poche le informazioni sulla vita privata dell’artista classe 1991, che non ha parlato spesso delle questioni che la riguardano. Sappiamo che in passato Joan Thiele è stata legata ad un uomo che viveva a Londra: una storia della quale ha parlato lei stessa, spiegando che si era trasferita nel Regno Unito proprio per seguire l’uomo che amava.

“Volevo restare a Londra ma quando è finita col fidanzato sono tornata in Italia a Milano. Se fossimo rimasti insieme non so se avrei preso la stessa strada” ha raccontato l’artista, spiegando che proprio dopo la rottura con il suo ex fidanzato ha deciso di tornare in Italia e di cominciare a far musica. Oggi Joan Thiele ha un fidanzato?

Joan Thiele ha un fidanzato? “Sessualmente fluida”

A chi si chiede: Joan Thiele ha un fidanzato? Rispondiamo che oggi l’artista dovrebbe avere qualcuno al suo fianco. Nel corso dell’esperienza sanremese, infatti, ha rivelato: “Io sono fidanzata ma sessualmente sono fluida, mi piacciono anche le donne anche se a dire il vero non ho mai avuto storie con loro”. Dunque, nella vita della cantante ci sarebbe qualcuno e a quanto pare si tratterebbe di un uomo, considerando che ha spiegato di non aver mai avuto storie con altre donne, seppur attratta da loro. Non è nota l’identità della persona la fianco dell’artista di Desenzano del Garda, che ha parlato solamente in poche occasioni della sua vita privata, raccontando appunto del suo ex fidanzato che viveva a Londra e poi, nel corso di Sanremo, ha rivelato di avere un compagno.