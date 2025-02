Joan Thiele e il ritorno a casa dopo aver rotto con l’ex fidanzato: “Volevo restare ma poi…”

Forse non tutti sanno che fino a qualche anno fa Joan Thiele viveva all’estero, in Inghilterra. Era legata ad un ragazzo con cui ha convissuto per un po’ di tempo, fino alla rottura. Paradossalmente è proprio nel momento in cui ha attraversato la fase più buia con il suo ex fidanzato che la cantante ha capito di voler fare sul serio con la musica. Infatti, finita la storia d’amore in terra londinese, Joan Thiele si è buttata a capofitto nella sua passione. E lo ha fatto con risultati eccellenti, visto che che passo dopo passo si è guadagnata l’Ariston per Sanremo 2025.

"ECO" TESTO COMPLETO CANZONE JOAN THIELE SANREMO 2025/ “Traccio da sola le scelte che faccio”

“La mia idea era di restare a Londra ma poi ho chiuso col fidanzato e ho deciso di fare ritorno in Italia”, ha raccontato la giovane cantante ai microfoni di Vanity Fair. Proprio nel corso dell’intervista al celebre magazine, Joan Thiele fa capire che se fosse rimasta col suo ex fidanzato, probabilmente, non avrebbe avvertito quella scintilla che l’ha spinta a dare il massimo per trasformare la sua passione in un lavoro.

Joan Thiele canta Eco a Sanremo 2025 / 'Una bella sorpresa a Sanremo', poi i rumors sulla vita privata

Joan Thiele è single o ha un fidanzato? Si accende il gossip a Sanremo 2025

“E’ stata una botta”, confida Joan Thiele a proposito del suo ex fidanzato. Dopo la rottura non è chiaro se la cantante abbia più avuto qualcuno al suo fianco, infatti oggi la sua vita privata e sentimentale resta avvolta dal mistero. Dunque, Joan Thiele è single o ha un fidanzato? Al momento sembrerebbe libera da impegni sentimentali, ma possiamo solo ipotizzarlo dato che dall’ultima relazione importante sono passati alcuni anni e oggi Joan Thiele tiene ben al riparo la sfera privata.

Ed è proprio il voler sfuggire al gossip che, in certo senso, lo alimenta. I fan infatti curiosano sui social a caccia di indizi sulla cantante. Chi è il fidanzato? Ma soprattuto, c’è un fidanzato? Per ora prevale il mistero…

Chi è la musicista Kety Fusco/ "Portare la mia arpa a Sanremo 2025 è stato impegnativo"