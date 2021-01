Joana Lemos, fidanzata Lapo Elkann/ “È la prima che non sta con me per visibilità”

Lapo Elkann è pronto a convolare a nozze, entro il 2021, con Joana Lemos. Nell’intervista “Tutto su mia madre (ma il passato è alle spalle)” uscita su 7, magazine del Corriere della Sera, il nipote di Gianni Agnelli ha raccontato come ha incontrato Joana: “Ero in un ristorante e ho visto uno sguardo che era una forza della natura. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo lapesco e mi è andata male”. L’imprenditore, 42 anni, ha detto che in passato era preoccupato che le donne al suo fianco piacessero agli altri, invece “Joana piace a me”. Con Joana, Lapo condivide anche il desiderio di fare del bene, insieme hanno creato la Onlus Laps: “Ero già una macchina che andava forte, ma in questa pandemia ho avuto la fortuna di avere accanto una donna che mi ha messo le ruote motrici e che, come me, sente il bisogno di restituire”. Durante il lockdown hanno dato vita alla compagnia Never Give Up per la Croce Rossa e sono andati ad aiutare in Spagna e in Portogallo.

Joana Lemos al fianco di Lapo Elkann: tra matrimonio e figli

Lapo Elkann, intervistato da Candida Morvillo, descrive così la sua compagna, Joana Lemos: “Ha vinto la Parigi-Dakar. Sa che vuole dire cavalcare le dune e quindi avere a che fare con una persona non facile: io non sono molle, non sono inattivo”. L’ex pilota ha conquistato il rampollo di casa Agnelli con la sua “determinazione, costanza, caparbietà, bontà, generosità”, qualità che condivide con lo stesso Lapo. Prima di Joana Lemos, Lapo Elkann ha avuto una vita sentimentale molto movimentata: dopo l’attrice Martina Stella, che lo ha lasciato nel 2005, è stato legato a Bianca Brandolini D’Adda, Marie De Villepin, Zhu Zhu, Moran Atias, Sonam Kapoor e Marsica Fossati. Ma Joana è molto diversa dalle donne che l’hanno preceduta al fianco di Lapo: “È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi”. Con Joana al suo fianco Lapo è pronto a tutto, anche a diventare padre.



