Joana Lemos, fidanzata Lapo Elkann/ Si sposeranno a Gerusalemme: “Sono molto felice”

Si chiama Joana Lemos la fidanzata di Lapo Elkann, imprenditore nipote di Gianni Agnelli al centro di un’intervista in onda oggi in replica a Verissimo – Le storie. Nel corso della puntata, Lapo farà cenno anche a lei e al loro rapporto, che per il momento procede bene. Avendo alle spalle una vita spericolata, vissuta sempre col piede puntato sull’acceleratore, Elkann ha imparato ad andarci piano. Su di lei non si sbilancia più di tanto, affermando di aver a lungo cercato una donna che avesse le qualità di nonna Marella (la moglie di Gianni Agnelli). “Ora comunque sono molto felice”, aggiunge, “ho una fidanzata portoghese molto simpatica e diversa da tutte le donne che ho avuto in passato”. La vita passata di Joana, invece, più sarebbe difficile da ricostruire. Stando alle poche informazioni in nostro possesso, la donna sarebbe stata legata a un certo Manuel Reymaro Nogueri, padre dei suoi due figli adolescenti Tomás e Martin.

Joana Lemos è la fidanzata di Lapo Elkann

Lo stesso Lapo non rende noti molti dettagli su Joana Lemos e sulla sua relazione con lei. In generale, dice, gli piacerebbe mettere su famiglia, e Joana potrebbe essere il tipo giusto per lui. “Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei”. Prima, però, c’è da pensare al matrimonio, un passo importante che Lapo intende fare al più presto. Ne ha parlato a gennaio il giornalista Santo Pirrotta, ospite della trasmissione Ogni mattina in onda su Tv8. In quell’occasione, Pirrotta ha svelato che Elkann sarebbe pronto a convolare a nozze entro l’anno. In particolare, il rito civile si svolgerà a Torino, quello religioso a Gerusalemme e la festa di nozze in Portogallo. Proprio in Portogallo, durante la pandemia, i due si sono impegnati a fondo per garantire una vita migliore alle vittime ‘economiche’ della pandemia, distribuendo aiuti alimentari alla popolazione più colpita.

Lapo Elkann: “Con Joana Lemos divento migliore”

Lapo Elkann e Joana Lemos sono legati anche alla Fondazione Laps di cui Lapo è presidente e lei vicepresidente. Ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica in, a inizio anno, Elkann ha parlato di Joana come dell’unica donna al mondo in grado di farlo diventare “la versione migliore di se stesso”. Joana ha 47 anni ed è un’ex campionessa di rally. I due sembrerebbero molto affiatati, ma la data di nozze, per ora, non è stata ancora rivelata.

