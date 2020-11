JOANA LEMOS, FIDANZATA LAPO ELKANN/ Un rapporto fondato su “obiettivi comuni”

Si chiama Joana Lemos la donna finita su tutti i giornali per via della sua relazione con l’imprenditore nostrano Lapo Elkann. Joana ha origini portoghesi ed è praticamente una sua coetanea, ma ha alle spalle già un matrimonio con un noto banchiere suo connazionale, da cui peraltro ha avuto due figli. Joana e Lapo sono stati paparazzati insieme quest’estate, nel corso di una gita in barca durante la quale, con i loro atteggiamenti, hanno dato conferma ai gossip che li volevano sentimentalmente coinvolti. Il loro rapporto, sostiene Elkann, è fondato su “obiettivi e visioni comuni”, anche se lui e la Lemos vengono da due mondi apparentemente distanti. La donna è stata per anni pilota di rally, mentre oggi si occupa di management in Portogallo, Paese dove ha conosciuto Lapo nel corso di un viaggio di lui per ragioni lavorative.

Joana Lemos è la nuova fidanzata di Lapo Elkann

In particolare, Lapo Elkann si trovava nella penisola iberica per aiutare con la sua Onlus le famiglie più colpite dall’emergenza coronavirus. Joana Lemos ha raccontato a El Pais la sua amicizia particolare con Lapo, che ha visto portare avanti da vicino la campagna di beneficenza ‘Never Give Up’. La donna ha sentito fin da subito “un’enorme affinità” con gli obiettivi esistenziali di Lapo. “È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, i due avrebbero già in programma le nozze.

Lapo Elkann: “Con Joanna Lemos mi sento completo”

Lapo Elkann è noto alle cronache per via degli scandali e degli eccessi che hanno caratterizzato la sua vita passata. Adesso, dalle sue dichiarazioni, appare evidente il suo desiderio di mettere radici e di trovare in Joanna un punto di riferimento stabile. In precedenza, Lapo ha avuto dei flirt con Bianca Brandolini d’Adda e Martina Stella, ma ora sarebbe suo desiderio costruirsi una famiglia: “Io adoro i bambini, sono fonte di grande gioia e felicità, ma devo trovare la persona con cui costruire una famiglia, la donna giusta, quella con cui si ha voglia di costruire questo percorso”. E a proposito della Lemos: “Con Joana sono un uomo completo”. Ciò che ha contribuito in maniera più eminente al suo cambiamento è stato il coma subito a seguito del terribile incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto nel dicembre scorso: “Da adesso voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e le me mie risorse per fare del bene. Non sono come mi descrivono in molti. Sono un uomo con il cuore aperto e che vuole fare del bene. Con l’incidente ho capito che questo è il mio nuovo motto”.

