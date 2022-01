Joanna, moglie Sidney Poitier e figlie/ La più famosa, Sydney Tamiia, è un’attrice

Chi sono la moglie e le figlie di Sidney Poitier? Dopo la scomparsa dell’iconico protagonista del cinema di Hollywood, presente in numerose pellicole di fama internazionale, come “Indovina chi viene a cena?”, si sono inevitabilmente riaccesi i riflettori del gossip sulla famiglia dell’attore statunitense, la cui dipartita è stata comunicata dal ministro degli Esteri delle Bahamas, Fred Mitchell. In punta di piedi e nel totale rispetto del lutto che ha colpito i suoi cari, esaminiamo dunque la vita privata di Poitier, il quale per anni è stata una delle figure più presente sui rotocalchi e sui magazine per ciò che concerne la propria vita privata.

Cominciamo subito col dirvi che Sidney Poitier ebbe due mogli. Inizialmente, infatti, si unì in matrimonio a Juanita Hardy, con la quale convolò a nozze nel 1950 e trascorse un periodo di vita pari a quindici anni, fino a giungere alla separazione. Quest’ultimo passaggio giunse al termine di un frangente particolarmente complicato della loro vita coniugale, contrassegnato pesantemente dalle minacce razziste ricevute dalla donna, che nel frattempo aveva già reso Poitier padre di quattro figlie. L’uomo poi si sposò nuovamente nel 1976 con Joanna Shimkus, che diede alla luce altre due splendide bambine.

MOGLIE E FIGLIE DI SIDNEY POITIER: ECCO CHI SONO

Dall’amore con la moglie Joanna, nacquero Sydney Tamiia e Anika Poitier, mentre dalla precedente unione sentimentale l’attore era divenuto papà di Beverly, Pamela, Sherry e Gina. Fra le sue sei eredi, la più celebre è indubbiamente Sydney Tamiia Poitier, nata nel 1973: quest’ultima ha deciso di seguire le orme paterne a livello professionale, diventando un’attrice molto richiesta tanto dal mondo del cinema quanto da quello della televisione, finendo per prendere parte alle serie Veronica Mars, Chicago P.D. e Carter.

Anche Joanna Shimkus, moglie di Sidney Poitier, è stata un’attrice. Oggi ha 78 anni e, in passato, ha recitato anche sul set del film “L’uomo perduto”, la prima produzione statunitense a cui ha preso parte e durante la quale conobbe colui che sarebbe divenuto il suo futuro consorte.

