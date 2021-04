Joannie Penniman, mamma Mika: malattia e causa morte/ L’ultima foto insieme: “Era orgogliosa di me”

Il rapporto speciale tra la mamma di Mika e il cantante

La morte di Joannie Penniman, la mamma di Mika, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell’artista che, questa sera, torna ad essere protagonista di Canzone segreta. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Raiuno condotto da Serena Rossi, il pubblico avrà la possibilità di rivivere l’emozionante sorpresa ricevuta da Mika. L’ultimo anno, per l’artista, è stato particolarmente difficile. Legatissimo alla propria famiglia, ha dovuto dire addio alla madre con cui aveva un rapporto davvero speciale. L’artista era solito pubblicare foto in sua compagnia sul suo profilo Instagram dove, per vedere l’ultima immagine della mamma di Mika, bisogna tornare indietro al 3 aprile 2020 quando, con una foto di famiglia, Mika aveva annunciato la positività al covid di alcuni membri della propria famiglia. Prima di salutare per l’ultima volta la mamma, però, Mika è riuscito a strapaprle l’ultimo sorriso grazie al concerto registrato a Versailles che la donna ha visto su una sedia a rotelle.

Com’è morta la mamma di Mika, Joannie Penniman?

Da tempo la mamma del cantante Mika faceva oramai i conti con un tumore al cervello, malattia che l’ha consumata fino a causarne la morte nel 2020, anno molto difficile per l’artista.

Joannie Penniman, l’ultima foto con tutta la famiglia

Joannie Penniman è stata un grande punto di riferimento nella vita di Mika che porterà sempre nel cuore il ricordo degli anni vissuti accanto alla madre. Nell’ultima foto di famiglia, la donna si godeva l’affetto dei suoi cari che, insieme, hanno affrontato la sua perdita. “In un certo senso ho fatto questo concerto per lei. Lei ci ha lasciati poco dopo, sicuramente orgogliosa di chi sono diventato e lasciandomi in eredità la stessa richiesta per il futuro: non cedere mai al facile, continuare ad esplorare nuovi orizzonti creativi”, ha detto Mika in un’intervista rilasciata al quotidiano Le Parisien. dopo la morte di mamma Joannie ricordando l’ultimo concerto a cui ha potuto partecipare sfoggiando tutto l’orgoglio di una madre fiera di ciò che è diventato il figlio.

