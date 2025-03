JOAO FELIX, ADDIO AL MILAN? LA MAGIA È SVANITA SUBITO

Per Joao Felix l’addio al Milan sembra già essere vicinissimo. Il portoghese classe 1999 era arrivato al termine della sessione di calciomercato invernale, cioè lunedì 3 febbraio scorso, come ciliegina sulla torta di un inverno che aveva visto il Milan grande protagonista della sessione, tanto che si parlava già dei “fantastici 4” del nuovo attacco rossonero, ma la magia è durata pochissimo. L’esordio era stato magnifico: debutto contro la Roma in Coppa Italia a partita in corso, gol con il cucchiaio e vittoria per 3-1, tanto da ricevere la maglia da titolare a Empoli nella prima in Serie A nel weekend successivo.

Quel gol tuttavia finora è rimasto l’unico per Joao Felix con il Milan, l’unica aggiunta è stata un assist contro il Lecce in campionato e di conseguenza il bottino è di un gol e un assist in dieci presenze fra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Inoltre, Joao Felix nel giro di poche settimane è uscito dai titolari ed entrando dalla panchina non è più riuscito a lasciare il segno come contro la Roma, in quella sera che è di appena un mese e mezzo fa, ma che nel mondo Milan sembra ormai lontana come un’antica era geologica.

JOAO FELIX, ADDIO AL MILAN? LE PROSPETTIVE PER GIUGNO

Ricordiamo che Joao Felix è arrivato al Milan in prestito secco dal Chelsea, quindi il 30 giugno prossimo è destinato a tornare a Londra. Ovviamente se avesse fatto bene in questi sei mesi il Milan avrebbe spinto per trattenerlo, contando a quel punto magari anche sull’appoggio del giocatore. Si sta però realizzando lo scenario opposto: difficile pensare che i rossoneri si impegnino per trattenere il giocatore, che a sua volta non sembra troppo entusiasta all’idea di restare in rossonero, dove finora non si è trovato bene, forse travolto anche da una situazione molto difficile.

Naturalmente nulla è definitivo: se la situazione è precipitata nel giro di un mese e mezzo, non si può escludere che abbia una svolta in positivo negli ultimi due mesi. Al momento però questo Milan così in difficoltà non sembra essere intenzionato a puntare su Joao Felix, che d’altro canto non sembra avere la personalità necessaria per imporsi in un contesto così critico. Sarà un addio già scritto e con pochi rimpianti? Il tempo dirà…