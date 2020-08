Joao Felix, foto choc dei genitali su Instagram/ La fidanzata Margarida Corceiro…

Incidente hot per Joao Felix che si è ritrovato involontariamente al centro del gossip per una foto che è stata pubblicata sui social dalla fidanzata Margarida Corceiro. La ragazza, approfittando un momento di riposo del fidanzato, ha scattata una foto pubblicandola poi sui social. Nulla di strano se non fosse che dai pantaloncini che il calciatore indossava, fuoriuscivano i genitali. Dopo essersi accorta del fatto, la bellissima Margarida ha prontamente rimosso la foto, ma non è bastato a placare il clamorse che ha scatenato. L’immagine condivisa dalla fidanzato di Joao Felix, infatti, è stata subito ripresa dagli utenti al punto che la foto è immediatamente diventata virale facendo il giro del mondo. Un incidente hot di cui il calciatore si è ritrovato protagonista involontariamente.

JOAO FELIX IN CAMPO DOPO LA FOTO CHOC DEI GENITALI

Più che dei quarti di finale di Champions League, che vedrà contrapposti l’Atletico Madrid e il Lipsia, nelle ultime ore, si parla soprattutto di Joao Felix e dei suoi genitali, diventati argomento di discussione dopo la foto choc pubblicata dalla fidanzata Margarida che, pur aver cercato di correggere il tiro, non è riuscita a fermare la diffusione dell’immagine. Un incidente che ha scatenato la reazione del popolo del web che, seppur abituato agli aggiornamenti social della giovane coppia che, innamorata e complici, pubblica video e foto dei momenti che trascorrono insieme. Un incidente involontaria per la fidanzata del calciatore che, in poco tempo, ha fatto il giro del we.



© RIPRODUZIONE RISERVATA