Joao Ferreira alla Juventus?/ Scambio fra il 18enne talento del Benfica e Perin

La Juventus potrebbe a breve assicurarsi il talento Joao Ferreira. Il giovane terzino destro del Benfica potrebbe infatti sbarcare in bianconero nell’ambito di un’operazione che prevedrebbe il portiere Mattia Perin compiere il percorso inverso, così come svelato dai colleghi di Sky Sport. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro a Torino fra alcuni emissari della società lusitana, nonché esponenti dei campioni d’Italia in carica, mentre nella giornata di oggi è molto probabile che il Benfica si veda con l’entourage del portiere juventino per definire gli ultimi dettagli relativi al nuovo contratto. La novità dell’operazione riguarda appunto l’inserimento nella trattativa del classe 2001 Joao Ferreira, che il Benfica valuta attorno ai 12 milioni di euro. Nazionale portoghese Under-18, si tratta di un ragazzo che come detto sopra occupa ogni weekend la corsia di destra, macinando chilometri su e giù.

JOAO FERREIRA ALLA JUVENTUS?

Una carriera ovviamente breve quella del portoghese, iniziata nel 2014 quando le giovanili del Benfica lo hanno prelevato dal Rio Ave C.J, fino all’approdo nella Primavera delle stesse Aquile lusitane. Come ricorda Ilbianconero.com, la compagine bianco-rossa lo ha schierato con frequenza durante la scorsa edizione della Youth League, la Champions League riservata alle giovanili, con 5 presenze e due assist distribuiti ai propri compagni. Nella nazionali, invece, ha fatto tutta la trafila iniziando dall’Under 15, passando quindi all’Under 16, poi 17 e infine 18. Se l’operazione dovesse concludersi è molto probabile che la Juventus lo parcheggi nella propria squadra Primavera, in attesa di una successiva maturazione. Non è da escludere anche un piazzamento presso la Squadra B, che milita in Serie C, o eventualmente un prestito in altre categorie. Sono attesi nuovi dettagli nelle prossime ore, ma la cosa certa è che Perin lascerà la Juventus a breve visto il recente ritorno alla Continassa di Gianluigi Buffon, che farà da secondo a Szczesny.

