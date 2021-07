Joao Mario, addio all’Inter: è ufficiale/ Contratto risolto dopo clamoroso flop

Nonostante le grandi aspettative, aumentate soprattutto dall’ottimo Euro 2016 disputato con il Portogallo, l’esperienza di Joao Mario all’Inter è stata un clamoroso flop. Un’avventura che è terminata ufficialmente pochi minuti fa: il Biscione ha annunciato la rescissione contrattuale con il portoghese.

Joao Mario ha già raggiunto un accordo contrattuale con il Benfica, pronto a fargli firmare un’intesa fino al 2024. Nessun indennizzo all’Inter, che comunque potrà risparmiare tutti i soldi dell’ingaggio del lusitano, che era vicino ai 4,5 milioni di euro netti a stagione.

JOAO MARIO, ADDIO ALL’INTER: É UFFICIALE

Come dicevamo, Joao Mario è arrivato all’Inter nell’estate 2016 dopo un Europeo da protagonista con la selezione del suo Paese. Un acquisto da 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus legati ad obiettivi. Dopo qualche buona gara, il centrocampista s’è perso. Due stagioni in nerazzurro per un totale di 44 presenze e 3 reti. Nel gennaio del 2018 è passato in prestito al West Ham, poi un’altra stagione senza successo a Milano ed i due recenti prestiti a Lokomotiv Mosca (18 presenze, 1 gol) e Sporting Lisbona (27 presenze, 2 gol). Nessun accordo con i biancoverdi per il riscatto e per Joao Mario è sopraggiunto il Benfica, che ha convinto l’Inter a lasciare libero a zero il centrocampista così da non dover richiedere contributi sull’ingaggio.

