Joaquin Cortes: “Raffaella Carrà come una madre per me”/ “Farò di tutto per…”

Raffaella Carrà è stata una star anche in Spagna. Tra gli artisti spagnoli con cui aveva un forte legame d’amicizia c’era sicuramente anche Joaquin Cortes che, dopo essersi preso del tempo per metabolizzare la scomparsa della Carrà, le ha dedicato un lungo post in cui ha descritto il proprio stato d’animo. dire addio a Raffaella Carrà, per il re del flamenco, non è affatto facile. Tra i due c’è sempre stato affetto e rispetto. “Come mi mancherai Raffaella, madre mia. Non ce l’ho fatta a parlare prima, perché sono distrutto. Se n’è andata una donna incredibile, una mia amica. Mi ha sostenuto fin da bambino e ha continuato a farlo per il resto della mia vita. È stata al mio fianco quando non c’era nessun altro. Hai insegnato tanto sia a me che a coloro che ti sono stati accanto”, scrive su Instagram con il cuore rotto dal dolore.

L’addio di Joaquin Cortes a Raffaella Carrà

Una lunga amicizia ha unito Raffaella Carrà e Joaquin Cortes. L’artista spagnolo che spera di poter essere presente ai funerali, in programma venerdì 9 luglio, su Instagram, confessa di aver sempre trovato nella Carrà un supporto, capace di aiutarlo anche nei momenti più complicati. “Eri considerata come una mamma da tanti, ma io mi sono sentito davvero tuo figlio”, scrive Cortes. “Poche persone mi hanno amato professionalmente come hai fatto tu, con rispetto, ammirazione e assoluta franchezza. Poche volte ho lasciato che mi dessero lezioni di vita, a meno che non venissero da te. A volte sono stato ribelle con te e tu, con la pazienza di una madre, hai saputo guidarmi. Mi mancherai tanto mia madre italiana. Non sei riuscita a realizzare il sogno di avere figli, ma qui lasci un’infinità di orfani che ti volevano bene. Così, mi sento ora”, aggiunge condividendo il proprio dolore sui social.

