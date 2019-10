Joaquin Phoenix, brutto incidente stradale/ Joker si schianta contro camion pompieri

Incidente stradale per Joaquin Phoenix. L’attore che ha interpretato Joker nell’ultimo omonimo film ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e si è schiantato contro un camion dei pompieri che era parcheggiato. La notizia è stata lanciata dal sito Tmz, secondo cui la star 45enne si trovava a bordo della sua Tesla all’interno di un parcheggio quando ha preso una curva a velocità troppo elevata. Ha quindi perso il controllo dell’auto e così è avvenuto l’incidente stradale. La macchina di Joaquin Phoenix è andata completamente distrutta, ma fortunatamente lui non ha riportato conseguenze. L’attore è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire dall’auto autonomamente. Proprio lui ha poi lanciato l’allarme: ha contattato i vigili del fuoco e la polizia per denunciare l’incidente. Poi è stato trasportato in ospedale in ambulanza per essere sottoposto a degli accertamenti, poi è stato dimesso.

JOAQUIN PHOENIX INCIDENTE STRADALE: SCHIANTO CONTRO CAMION POMPIERI

Joaquin Phoenix era in un parcheggio a West Hollywood quando la sua Tesla è finita contro un camion dei vigili del fuoco di Los Angeles. Secondo quanto riportato da Tmz, l’attore del Joker dopo aver fatto l’incidente ha contattato le forze dell’ordine per spiegare cosa era successo. Quando è arrivata la polizia il divo di Hollywood ha fornito le informazioni sull’assicurazione ed è stato fatto rapporto sui danni visto che è coinvolto un camion dei pompieri. I testimoni presenti raccontano che la Tesla di Joaquin Phoenix ha avuto la peggio nell’incidente, con danni in particolare sulla parte anteriore come si evince dalle foto di Tmz. Invece il camion avrebbe riportato un piccolo graffio sul paraurti. Fonti delle forze dell’ordine hanno descritto Joaquin Phoenix come una persona cordiale che si è messa subito a disposizione per le doverose pratiche legate appunto all’incidente stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA