Joaquin Phoenix e Rooney Mara aspettano un figlio/ La star di Joker presto papà!

Una grande notizia arriva su una delle coppie più discrete del mondo di Hollywood. Stando infatti a quanto annuncia PageSix, Joaquin Phoenix e Rooney Mara diventeranno presto genitori. La coppia è in attesa del loro primo figlio insieme, come ha confermato e comunicato da una fonte vicina alla coppia. Una notizia che, proprio per la grande discrezione della coppia, difficilmente potrebbe essere confermata nel tempo che separa l’attrice dal parto. D’altronde, proprio durante il lockdown, i due hanno trascorso la quarantena nella loro casa di Los Angeles e l’attrice è stata paparazzata per le strade della città californiana solo una volta e in abiti larghi, probabilmente proprio per celare l’evidente pancino ed evitare che si parlasse della gravidanza su tutti i tabloid.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara: un amore nato nel 2013

La grande riservatezza della star di Joker, nonché vincitore dell’ultimo premio Oscar come miglior attore protagonista, e della sua compagna Rooney Mara non è però servita a celare la gravidanza ai paparazzi. Joaquin e Rooney si sono conosciuti nel 2013 sul set di Her di Spike Jonze, ma hanno iniziato a frequentarsi soltanto successivamente, sul set di Mary Magdalene. Dal 2018 convivono sulle colline di Hollywood. L’attrice è stata precedentemente legata per sei anni al regista Charlie McDowell. Phoenix si è invece detto abbastanza ‘scettico’ sull’amore. Il motivo? Nel 2014 dichiarava: “Molte volte non ci si capisce”, aveva detto. Oggi, all’età di quarantacinque, Phoenix sta per diventare papà grazie alla compagna 35enne Rooney Mara.phoenix



